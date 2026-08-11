Сьогоднішня ціна ALT

Поточна ціна ALT (ALT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 34.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALT до USD становить $ 0 за ALT.

ALT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 370,174, з циркуляційною пропозицією у 937.50M ALT. Протягом останніх 24 годин ALT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0101893, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALT змінився на -1.48% за останню годину та на +114.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12.43K.

Ринкова інформація щодо ALT (ALT)

Ринкова капіталізація $ 370.17K$ 370.17K $ 370.17K Обсяг (за 24 год) $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 370.17K$ 370.17K $ 370.17K Циркуляційне постачання 937.50M 937.50M 937.50M Загальна пропозиція 937,500,000.0 937,500,000.0 937,500,000.0

Поточна ринкова капіталізація ALT — $ 370.17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12.43K. Циркуляційна пропозиція ALT — 937.50M, зі загальною пропозицією 937500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 370.17K.