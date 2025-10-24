Актуальна ціна aiPump сьогодні становить 0,00015473 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIPUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIPUMP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна aiPump сьогодні становить 0,00015473 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIPUMP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIPUMP на MEXC вже зараз.

Ціна aiPump (AIPUMP)

Актуальна ціна 1 AIPUMP до USD:

$0,00015453
$0,00015453
-6,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни aiPump (AIPUMP) в реальному часі
Інформація щодо ціни aiPump (AIPUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00015277
$ 0,00015277
Мін. за 24 год
$ 0,0002002
$ 0,0002002
Макс. за 24 год

$ 0,00015277
$ 0,00015277

$ 0,0002002
$ 0,0002002

$ 0,04072074
$ 0,04072074

$ 0,00011104
$ 0,00011104

+0,32%

-6,83%

-35,18%

-35,18%

Актуальна ціна aiPump (AIPUMP) становить $0,00015473. За останні 24 години AIPUMP торгувався між мінімумом у $ 0,00015277 і максимумом у $ 0,0002002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIPUMP становить $ 0,04072074, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00011104.

Що стосується короткострокових результатів, то AIPUMP змінився на +0,32% за останню годину, -6,83% за 24 години та на -35,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aiPump (AIPUMP)

$ 65,49K
$ 65,49K

--
--

$ 156,43K
$ 156,43K

418,67M
418,67M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aiPump — $ 65,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIPUMP — 418,67M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156,43K.

Історія ціни aiPump (AIPUMP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aiPump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни aiPump до USD становила $ -0,0000943110.
За останні 60 днів зміна ціни aiPump до USD становила $ -0,0001074512.
За останні 90 днів зміна ціни aiPump до USD становила $ -0,000361596709099212.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-6,83%
30 днів$ -0,0000943110-60,95%
60 днів$ -0,0001074512-69,44%
90 днів$ -0,000361596709099212-70,03%

Що таке aiPump (AIPUMP)

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

Прогноз ціни aiPump (USD)

Скільки коштуватиме aiPump (AIPUMP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів aiPump (AIPUMP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо aiPump.

Перегляньте прогноз ціни aiPump вже зараз!

AIPUMP до місцевих валют

Токеноміка aiPump (AIPUMP)

Розуміння токеноміки aiPump (AIPUMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIPUMP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про aiPump (AIPUMP)

Скільки сьогодні коштує aiPump (AIPUMP)?
Актуальна ціна AIPUMP у USD становить 0,00015473 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIPUMP до USD?
Поточна ціна AIPUMP до USD — $ 0,00015473. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація aiPump?
Ринкова капіталізація AIPUMP — $ 65,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIPUMP?
Циркуляційна пропозиція AIPUMP — 418,67M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIPUMP?
AIPUMP досяг історичної максимальної ціни у 0,04072074 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIPUMP?
Історична мінімальна ціна AIPUMP становила 0,00011104 USD.
Який обсяг торгівлі AIPUMP?
Актуальний обсяг торгівлі AIPUMP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AIPUMP цього року?
AIPUMP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIPUMP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:11:20 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.