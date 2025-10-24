Інформація щодо ціни aiPump (AIPUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00015277 $ 0,00015277 $ 0,00015277 Мін. за 24 год $ 0,0002002 $ 0,0002002 $ 0,0002002 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00015277$ 0,00015277 $ 0,00015277 Макс. за 24 год $ 0,0002002$ 0,0002002 $ 0,0002002 Рекордний максимум $ 0,04072074$ 0,04072074 $ 0,04072074 Найнижча ціна $ 0,00011104$ 0,00011104 $ 0,00011104 Зміна ціни (за 1 год) +0,32% Зміна ціни (1 дн.) -6,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,18%

Актуальна ціна aiPump (AIPUMP) становить $0,00015473. За останні 24 години AIPUMP торгувався між мінімумом у $ 0,00015277 і максимумом у $ 0,0002002, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIPUMP становить $ 0,04072074, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00011104.

Що стосується короткострокових результатів, то AIPUMP змінився на +0,32% за останню годину, -6,83% за 24 години та на -35,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aiPump (AIPUMP)

Ринкова капіталізація $ 65,49K$ 65,49K $ 65,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 156,43K$ 156,43K $ 156,43K Циркуляційне постачання 418,67M 418,67M 418,67M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aiPump — $ 65,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIPUMP — 418,67M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 156,43K.