Сьогоднішня ціна Aion (AION)

Поточна ціна Aion (AION) сьогодні становить 0.00162827 USD з ринковою капіталізацією $ 883.14K USD. Ціна AION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44K USD

- зміна ціни Aion протягом дня — +3.87%

- циркуляційна пропозиція – 542.38M USD

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