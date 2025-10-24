Інформація щодо ціни AIMX (AIMX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00041446 $ 0,00041446 $ 0,00041446 Мін. за 24 год $ 0,00043027 $ 0,00043027 $ 0,00043027 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00041446$ 0,00041446 $ 0,00041446 Макс. за 24 год $ 0,00043027$ 0,00043027 $ 0,00043027 Рекордний максимум $ 0,02766477$ 0,02766477 $ 0,02766477 Найнижча ціна $ 0,00031155$ 0,00031155 $ 0,00031155 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,30%

Актуальна ціна AIMX (AIMX) становить $0,00042276. За останні 24 години AIMX торгувався між мінімумом у $ 0,00041446 і максимумом у $ 0,00043027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIMX становить $ 0,02766477, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00031155.

Що стосується короткострокових результатів, то AIMX змінився на -- за останню годину, -0,71% за 24 години та на -4,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AIMX (AIMX)

Ринкова капіталізація $ 166,85K$ 166,85K $ 166,85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 248,58K$ 248,58K $ 248,58K Циркуляційне постачання 394,67M 394,67M 394,67M Загальна пропозиція 588 000 000,0 588 000 000,0 588 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AIMX — $ 166,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIMX — 394,67M, зі загальною пропозицією 588000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 248,58K.