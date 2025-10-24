Інформація щодо ціни AI Analysis Token (AIAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,35732 $ 0,35732 $ 0,35732 Мін. за 24 год $ 0,363848 $ 0,363848 $ 0,363848 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,35732$ 0,35732 $ 0,35732 Макс. за 24 год $ 0,363848$ 0,363848 $ 0,363848 Рекордний максимум $ 0,918633$ 0,918633 $ 0,918633 Найнижча ціна $ 0,21345$ 0,21345 $ 0,21345 Зміна ціни (за 1 год) +0,17% Зміна ціни (1 дн.) +1,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,07%

Актуальна ціна AI Analysis Token (AIAT) становить $0,363614. За останні 24 години AIAT торгувався між мінімумом у $ 0,35732 і максимумом у $ 0,363848, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIAT становить $ 0,918633, тоді як його історичний мінімум — $ 0,21345.

Що стосується короткострокових результатів, то AIAT змінився на +0,17% за останню годину, +1,17% за 24 години та на +13,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AI Analysis Token (AIAT)

Ринкова капіталізація $ 40,10M$ 40,10M $ 40,10M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 181,69M$ 181,69M $ 181,69M Циркуляційне постачання 110,35M 110,35M 110,35M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AI Analysis Token — $ 40,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AIAT — 110,35M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 181,69M.