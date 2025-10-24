Інформація щодо ціни AGiXT (AGIXT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,104418$ 0,104418 $ 0,104418 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,22% Зміна ціни (1 дн.) -0,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,83% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,83%

Актуальна ціна AGiXT (AGIXT) становить --. За останні 24 години AGIXT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AGIXT становить $ 0,104418, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AGIXT змінився на +1,22% за останню годину, -0,48% за 24 години та на +1,83% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AGiXT (AGIXT)

Ринкова капіталізація $ 437,45K$ 437,45K $ 437,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 437,45K$ 437,45K $ 437,45K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 837,38 999 999 837,38 999 999 837,38

Поточна ринкова капіталізація AGiXT — $ 437,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AGIXT — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999837.38. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 437,45K.