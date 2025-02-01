Сьогоднішня ціна AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA)

Поточна ціна AGI ALPHA AGENT (AGIALPHA) сьогодні становить 0.00253654 USD з ринковою капіталізацією $ 2.54M USD. Ціна AGIALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGI ALPHA AGENT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 58.02K USD

- зміна ціни AGI ALPHA AGENT протягом дня — -5.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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