Сьогоднішня ціна AGA (AGA)

Поточна ціна AGA (AGA) сьогодні становить 0.0440498 USD з ринковою капіталізацією $ 198.22K USD. Ціна AGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AGA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD

- зміна ціни AGA протягом дня — -5.45%

- циркуляційна пропозиція – 4.50M USD

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