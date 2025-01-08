Ціна AGA (AGA)
Поточна ціна AGA (AGA) сьогодні становить 0.0440498 USD з ринковою капіталізацією $ 198.22K USD. Ціна AGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AGA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19 USD
- зміна ціни AGA протягом дня — -5.45%
- циркуляційна пропозиція – 4.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AGA до USD становила $ -0.0025427186289312.
За останні 30 днів зміна ціни AGA до USD становила $ -0.0000693431.
За останні 60 днів зміна ціни AGA до USD становила $ +0.1029807809.
За останні 90 днів зміна ціни AGA до USD становила $ +0.032301560329939674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0025427186289312
|-5.45%
|30 днів
|$ -0.0000693431
|-0.15%
|60 днів
|$ +0.1029807809
|+233.78%
|90 днів
|$ +0.032301560329939674
|+274.95%
Останній аналіз цін AGA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.61%
-5.45%
+163.08%
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A$0.07047968
|1 AGA до GBP
￡0.03523984
|1 AGA до EUR
€0.042287808
|1 AGA до USD
$0.0440498
|1 AGA до MYR
RM0.197343104
|1 AGA до TRY
₺1.556279434
|1 AGA до JPY
¥6.96207089
|1 AGA до RUB
₽4.723460054
|1 AGA до INR
₹3.779032342
|1 AGA до IDR
Rp710.480545694
|1 AGA до PHP
₱2.566341348
|1 AGA до EGP
￡E.2.23112237
|1 AGA до BRL
R$0.26870378
|1 AGA до CAD
C$0.062991214
|1 AGA до BDT
৳5.36526564
|1 AGA до NGN
₦68.082930382
|1 AGA до UAH
₴1.863747038
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Bs2.3346394
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Rs12.273155276
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₸23.294415236
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NT$1.440868958
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HK$0.342266946
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