Сьогоднішня ціна afk

Поточна ціна afk (AFK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AFK до USD становить $ 0 за AFK.

afk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 462, з циркуляційною пропозицією у 948,02M AFK. Протягом останніх 24 годин AFK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00651403, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AFK змінився на +0,13% за останню годину та на +7,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо afk (AFK)

Ринкова капіталізація $ 20,46K$ 20,46K $ 20,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,46K$ 20,46K $ 20,46K Циркуляційне постачання 948,02M 948,02M 948,02M Загальна пропозиція 948 018 081,848857 948 018 081,848857 948 018 081,848857

Поточна ринкова капіталізація afk — $ 20,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AFK — 948,02M, зі загальною пропозицією 948018081.848857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,46K.