Сьогоднішня ціна ADO Protocol (ADO)

Поточна ціна ADO Protocol (ADO) сьогодні становить 0.00694892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ADO Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.89 USD

- зміна ціни ADO Protocol протягом дня — -0.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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