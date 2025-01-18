Ціна ADO Protocol (ADO)
Поточна ціна ADO Protocol (ADO) сьогодні становить 0.00694892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ADO Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.89 USD
- зміна ціни ADO Protocol протягом дня — -0.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ADO Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ADO Protocol до USD становила $ -0.0005741600.
За останні 60 днів зміна ціни ADO Protocol до USD становила $ +0.0000406977.
За останні 90 днів зміна ціни ADO Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.35%
|30 днів
|$ -0.0005741600
|-8.26%
|60 днів
|$ +0.0000406977
|+0.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ADO Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.35%
+3.41%
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