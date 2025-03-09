Ціна Ace Data Cloud ($ACE)
Поточна ціна Ace Data Cloud ($ACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 487.12K USD. Ціна $ACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ace Data Cloud:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.74K USD
- зміна ціни Ace Data Cloud протягом дня — -23.04%
- циркуляційна пропозиція – 949.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ace Data Cloud до USD становила $ -0.000153559268369918.
За останні 30 днів зміна ціни Ace Data Cloud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ace Data Cloud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ace Data Cloud до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000153559268369918
|-23.04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ace Data Cloud: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.08%
-23.04%
-58.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ace Data Cloud platform is a global SaaS service provider that offers stable and comprehensive digital services for both enterprises and individuals. For enterprises and developers, the Ace Data Cloud platform provides a range of API services, such as popular AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), HTTP proxies (such as mobile cellular proxies, residential proxies, global proxies), datasets, and more. You can view all services and integration documentation at https://platform.acedata.cloud/. For individuals, the Ace Data Cloud platform offers a one-stop, user-friendly interface for the above functions, such as AI Q&A (OpenAI, DeepSeek, etc.), AI Images (like Midjourney, Flux), AI Music (like Suno), AI Video (like Luma, Pika), compatible with both desktop and mobile. It also provides out-of-the-box login authorization (such as WeChat, Google, GitHub login) and payment functions; you can view and experience all features at https://hub.acedata.cloud/. Additionally, the Ace Data Cloud platform has open-sourced all the source code of the above UI - Nexior - https://github.com/AceDataCloud/Nexior. Based on Nexior, anyone can build their own one-stop AI platform in minutes and sell it for profit.
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