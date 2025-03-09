Сьогоднішня ціна Ace Data Cloud ($ACE)

Поточна ціна Ace Data Cloud ($ACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 487.12K USD. Ціна $ACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ace Data Cloud:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.74K USD

- зміна ціни Ace Data Cloud протягом дня — -23.04%

- циркуляційна пропозиція – 949.78M USD

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