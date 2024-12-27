Сьогоднішня ціна Abyss (ABYSS)

Поточна ціна Abyss (ABYSS) сьогодні становить 0.00636061 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна ABYSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Abyss:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.85 USD

- зміна ціни Abyss протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 229.05M USD

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