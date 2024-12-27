Ціна Abyss (ABYSS)
Поточна ціна Abyss (ABYSS) сьогодні становить 0.00636061 USD з ринковою капіталізацією $ 1.46M USD. Ціна ABYSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Abyss:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.85 USD
- зміна ціни Abyss протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 229.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Abyss до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Abyss до USD становила $ -0.0002216507.
За останні 60 днів зміна ціни Abyss до USD становила $ +0.0014987747.
За останні 90 днів зміна ціни Abyss до USD становила $ +0.001341533134256521.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0002216507
|-3.48%
|60 днів
|$ +0.0014987747
|+23.56%
|90 днів
|$ +0.001341533134256521
|+26.73%
Останній аналіз цін Abyss: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.23%
-4.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Abyss.Finance provides Decentralized (DeFi) and Centralized (CeFi) Finance solutions for projects in multiple industries. Abyss (ABYSS) is the ERC20 token native to the Abyss.Finance ecosystem. Within the Abyss.Finance Ecosystem, Abyss is currently used in the Gaming platform (theabyss.com), the Non-Fungible Token (NFT) Marketplace, and allows members to earn rewards through Staking and setting up Masternodes.
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