Сьогоднішня ціна ABE (ABE)

Поточна ціна ABE (ABE) сьогодні становить 0.00151578 USD з ринковою капіталізацією $ 529.65K USD. Ціна ABE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ABE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.08K USD

- зміна ціни ABE протягом дня — -21.32%

- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD

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