Ціна ABE (ABE)
Поточна ціна ABE (ABE) сьогодні становить 0.00151578 USD з ринковою капіталізацією $ 529.65K USD. Ціна ABE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ABE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.08K USD
- зміна ціни ABE протягом дня — -21.32%
- циркуляційна пропозиція – 350.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ABE до USD становила $ -0.000410751172274945.
За останні 30 днів зміна ціни ABE до USD становила $ +0.0053063448.
За останні 60 днів зміна ціни ABE до USD становила $ +0.0004668285.
За останні 90 днів зміна ціни ABE до USD становила $ -0.023506486421954348.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000410751172274945
|-21.32%
|30 днів
|$ +0.0053063448
|+350.07%
|60 днів
|$ +0.0004668285
|+30.80%
|90 днів
|$ -0.023506486421954348
|-93.94%
Останній аналіз цін ABE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.29%
-21.32%
+51.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hey, I’m Abe—America’s Official Bird. Abe's short for - American Bald Eagle. You've seen him on dollar bills, the SEC's logo, the President’s seal, and countless memes. Abe's not just America's #1 bird, he's the most famous bird in the history of the world. We all know America’s #1—so where do you think Abe’s heading? CACAAWWWW! tOkENOMICS - Abe dropped 350,000,000 tokens —one for every American and called it a day. No infinite money printer - this ain't one of Jerome Powell's wet dreams.
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