Токеноміка XDB CHAIN (XDB)
Інформація XDB CHAIN (XDB)
XDB — це нативна монета XDB CHAIN, класифікована як реальний актив (RWA). XDB CHAIN представляє інноваційний рівень протоколу, який часто називають технологією, яка «розширює можливості брендів і споживачів майбутнього». Ця платформа спеціально розроблена, щоб полегшити швидку та економічно ефективну передачу брендованих монет (BCO), що лежить в основі унікальної структури токеноміки, яка реалізує механізми постійного спалювання токенів, пов’язані з реальною корисністю (RWU). XDB CHAIN працює на основі передової децентралізованої інфраструктури, яка є зручною для користувача та легко інтегрується з відкритими API. Ця мережа складається з взаємопов'язаних вузлів, відомих як "ядра XDB CHAIN", якими керують різні фізичні та юридичні особи по всьому світу. Завдяки XDB CHAIN користувачі мають можливість розробляти платіжні застосунки та пристрої. Крім того, це дозволяє користувачам майнити власні цифрові активи в мережі, які можуть бути використані для більшого залучення аудиторії для різних брендів.
Токеноміка та аналіз ціни XDB CHAIN (XDB)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XDB CHAIN (XDB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка XDB CHAIN (XDB): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки XDB CHAIN (XDB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів XDB, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XDB, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 XDB = 0,00065 USD