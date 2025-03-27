WAL

Walrus ─ це децентралізована мережа для зберігання даних і мультимедійного контенту, такого як великі текстові файли, відео, зображення та аудіо. На відміну від традиційних хмарних систем зберігання, які покладаються на зберігання повних копій даних на централізованих серверах, Walrus розбиває дані на невеликі фрагменти і розподіляє їх між кількома нодами по всьому світу. Завдяки такій децентралізації Walrus забезпечує швидкий доступ до даних навіть у разі збою; якщо частина мережі виходить з ладу, система все одно може отримати повні дані.

Ім'яWAL

РейтингNo.100

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка0.0002%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1,34%

Циркуляційна пропозиція1 315 416 667

Максимальна пропозиція5 000 000 000

Загальна пропозиція5 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції0.263%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.8742222240859585,2025-03-27

Найнижча ціна0.35568715943995327,2025-03-27

Публічний блокчейнSUI

ОписWalrus ─ це децентралізована мережа для зберігання даних і мультимедійного контенту, такого як великі текстові файли, відео, зображення та аудіо. На відміну від традиційних хмарних систем зберігання, які покладаються на зберігання повних копій даних на централізованих серверах, Walrus розбиває дані на невеликі фрагменти і розподіляє їх між кількома нодами по всьому світу. Завдяки такій децентралізації Walrus забезпечує швидкий доступ до даних навіть у разі збою; якщо частина мережі виходить з ладу, система все одно може отримати повні дані.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.