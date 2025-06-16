Що таке VIRGEN by Virtuals (VIRGEN)
$VIRGEN — це перший мемкоїн на платформі Virtuals @virtuals_io, 100% якого знаходяться в обігу.
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Поточна ціна VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) становить 0,007373 USD.
Поточна ринкова капіталізація VIRGEN by Virtuals становить -- USD. Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції VIRGEN на ринкову ціну в реальному часі 0,007373 USD.
Поточна циркуляційна пропозиція VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) становить -- USD.
Станом на 2025-06-17, найвища ціна VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) становить 0,037722 USD.
Обсяг торгівлі VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) за 24 год становить $ 57,39K USD. Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.
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