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Курс VIRGEN by Virtuals (VIRGEN)

USD

Графік ціни VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) в реальному часі

$0,007373
$0,007373$0,007373
-4,72%(1D)

Дані та інформація про ціну VIRGEN в реальному часі

Поточна ціна VIRGEN by Virtuals (VIRGEN) сьогодні становить 0,007373 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна VIRGEN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку VIRGEN by Virtuals:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 57,39K USD
- Зміна ціни VIRGEN by Virtuals протягом дня – -4,72%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники VIRGENUSD

Відстежуйте зміни ціни на VIRGEN by Virtuals за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00036525-4,72%
30 днів$ +0,002373+47,46%
60 днів$ +0,002373+47,46%
90 днів$ +0,002373+47,46%
Зміна ціни VIRGEN by Virtuals сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни VIRGEN на $ -0,00036525 (-4,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни VIRGEN by Virtuals за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,002373 (+47,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни VIRGEN by Virtuals за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник VIRGEN змінився на $ +0,002373 (+47,46%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни VIRGEN by Virtuals за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,002373 (+47,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну VIRGEN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну VIRGEN by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,006355
$ 0,006355$ 0,006355

$ 0,01989
$ 0,01989$ 0,01989

$ 0,037722
$ 0,037722$ 0,037722

-9,22%

-4,72%

-42,62%

Ринкова інформація VIRGEN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 57,39K
$ 57,39K$ 57,39K

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Що таке VIRGEN by Virtuals (VIRGEN)

$VIRGEN — це перший мемкоїн на платформі Virtuals @virtuals_io, 100% якого знаходяться в обігу.

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VIRGEN до місцевих валют

1 VIRGEN до VND
194,020495
1 VIRGEN до AUD
A$0,01120696
1 VIRGEN до GBP
0,00538229
1 VIRGEN до EUR
0,00634078
1 VIRGEN до USD
$0,007373
1 VIRGEN до MYR
RM0,03126152
1 VIRGEN до TRY
0,29020128
1 VIRGEN до JPY
¥1,0639239
1 VIRGEN до RUB
0,57966526
1 VIRGEN до INR
0,634078
1 VIRGEN до IDR
Rp120,86883312
1 VIRGEN до KRW
10,01762137
1 VIRGEN до PHP
0,41568974
1 VIRGEN до EGP
￡E.0,37056698
1 VIRGEN до BRL
R$0,04062523
1 VIRGEN до CAD
C$0,00995355
1 VIRGEN до BDT
0,90127552
1 VIRGEN до NGN
11,39563507
1 VIRGEN до UAH
0,30634815
1 VIRGEN до VES
Bs0,7373
1 VIRGEN до PKR
Rs2,08626408
1 VIRGEN до KZT
3,77903115
1 VIRGEN до THB
฿0,23895893
1 VIRGEN до TWD
NT$0,21706112
1 VIRGEN до AED
د.إ0,02705891
1 VIRGEN до CHF
Fr0,00597213
1 VIRGEN до HKD
HK$0,05780432
1 VIRGEN до MAD
.د.م0,0670943
1 VIRGEN до MXN
$0,13949716

Ресурс VIRGEN by Virtuals

Щоб дізнатися більше про VIRGEN by Virtuals, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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1 VIRGEN = 0,007373 USD

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VIRGENUSDT
$0,007373
$0,007373$0,007373
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