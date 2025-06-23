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Курс UpTop (UPTOP)

USD

Графік ціни UpTop (UPTOP) в реальному часі

$0,0345
$0,0345$0,0345
+72,50%(1D)

Дані та інформація про ціну UPTOP в реальному часі

Поточна ціна UpTop (UPTOP) сьогодні становить 0,03436 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна UPTOP у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку UpTop:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 584,08K USD
- Зміна ціни UpTop протягом дня – +72,50%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники UPTOPUSD

Відстежуйте зміни ціни на UpTop за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0145+72,50%
30 днів$ +0,01436+71,80%
60 днів$ +0,01436+71,80%
90 днів$ +0,01436+71,80%
Зміна ціни UpTop сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни UPTOP на $ +0,0145 (+72,50%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни UpTop за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01436 (+71,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни UpTop за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник UPTOP змінився на $ +0,01436 (+71,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни UpTop за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,01436 (+71,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну UPTOP

Ознайомтеся з останніми даними про ціну UpTop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,02
$ 0,02$ 0,02

$ 0,17134
$ 0,17134$ 0,17134

$ 0,17134
$ 0,17134$ 0,17134

-6,79%

+72,50%

+71,80%

Ринкова інформація UPTOP

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 584,08K
$ 584,08K$ 584,08K

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Що таке UpTop (UPTOP)

UpTop — це децентралізований протокол ліквідності, побудований на основі BNB Chain, розроблений для розширення можливостей проєктів зі створенням пулів ліквідності (LP), керованих спільнотою. Він замінює ручний маркет-мейкінг автоматизованими протоколами, а контроль з боку венчурних фондів — участю спільноти, ініціюючи нову парадигму інфраструктури ліквідності.

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Прогноз курсу UpTop

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як UpTop, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна UPTOP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни UpTop.

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Відстеження траєкторії ціни UPTOP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії UPTOP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни UpTop.

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UPTOP до місцевих валют

1 UPTOP до VND
904,1834
1 UPTOP до AUD
A$0,0529144
1 UPTOP до GBP
0,0250828
1 UPTOP до EUR
0,0295496
1 UPTOP до USD
$0,03436
1 UPTOP до MYR
RM0,14603
1 UPTOP до TRY
1,3627176
1 UPTOP до JPY
¥4,9938824
1 UPTOP до RUB
2,6969164
1 UPTOP до INR
2,958396
1 UPTOP до IDR
Rp563,2785984
1 UPTOP до KRW
46,9398832
1 UPTOP до PHP
1,955084
1 UPTOP до EGP
￡E.1,7410212
1 UPTOP до BRL
R$0,1886364
1 UPTOP до CAD
C$0,0470732
1 UPTOP до BDT
4,198792
1 UPTOP до NGN
53,1885928
1 UPTOP до UAH
1,4386532
1 UPTOP до VES
Bs3,53908
1 UPTOP до PKR
Rs9,744496
1 UPTOP до KZT
17,9331712
1 UPTOP до THB
฿1,1246028
1 UPTOP до TWD
NT$1,0132764
1 UPTOP до AED
د.إ0,1261012
1 UPTOP до CHF
Fr0,0278316
1 UPTOP до HKD
HK$0,2693824
1 UPTOP до MAD
.د.م0,310958
1 UPTOP до MXN
$0,6549016

Ресурс UpTop

Щоб дізнатися більше про UpTop, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтUpTop
Оглядач блокчейну

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1 UPTOP = 0,03436 USD

Торгівля

UPTOPUSDT
$0,03436
$0,03436$0,03436
+71,80%

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