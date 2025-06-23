Що таке UpTop (UPTOP)

UpTop — це децентралізований протокол ліквідності, побудований на основі BNB Chain, розроблений для розширення можливостей проєктів зі створенням пулів ліквідності (LP), керованих спільнотою. Він замінює ручний маркет-мейкінг автоматизованими протоколами, а контроль з боку венчурних фондів — участю спільноти, ініціюючи нову парадигму інфраструктури ліквідності.

Проєкт UpTop доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями UpTop. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу UPTOP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про UpTop у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі UpTop безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу UpTop

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як UpTop, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна UPTOP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни UpTop.

Історія ціни UpTop

Відстеження траєкторії ціни UPTOP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії UPTOP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни UpTop.

Токеноміка UpTop (UPTOP)

Розуміння токеноміки UpTop (UPTOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UPTOP зараз!

Як купити UpTop (UPTOP)

Шукаєте як купити UpTop? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати UpTop на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

UPTOP до місцевих валют

1 UPTOP до VND ₫ 904,1834 1 UPTOP до AUD A$ 0,0529144 1 UPTOP до GBP ￡ 0,0250828 1 UPTOP до EUR € 0,0295496 1 UPTOP до USD $ 0,03436 1 UPTOP до MYR RM 0,14603 1 UPTOP до TRY ₺ 1,3627176 1 UPTOP до JPY ¥ 4,9938824 1 UPTOP до RUB ₽ 2,6969164 1 UPTOP до INR ₹ 2,958396 1 UPTOP до IDR Rp 563,2785984 1 UPTOP до KRW ₩ 46,9398832 1 UPTOP до PHP ₱ 1,955084 1 UPTOP до EGP ￡E. 1,7410212 1 UPTOP до BRL R$ 0,1886364 1 UPTOP до CAD C$ 0,0470732 1 UPTOP до BDT ৳ 4,198792 1 UPTOP до NGN ₦ 53,1885928 1 UPTOP до UAH ₴ 1,4386532 1 UPTOP до VES Bs 3,53908 1 UPTOP до PKR Rs 9,744496 1 UPTOP до KZT ₸ 17,9331712 1 UPTOP до THB ฿ 1,1246028 1 UPTOP до TWD NT$ 1,0132764 1 UPTOP до AED د.إ 0,1261012 1 UPTOP до CHF Fr 0,0278316 1 UPTOP до HKD HK$ 0,2693824 1 UPTOP до MAD .د.م 0,310958 1 UPTOP до MXN $ 0,6549016

Ресурс UpTop

Щоб дізнатися більше про UpTop, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про UpTop Яка сьогодні ціна UpTop (UPTOP)? Поточна ціна UpTop (UPTOP) становить 0,03436 USD . Яка ринкова капіталізація UpTop (UPTOP)? Поточна ринкова капіталізація UpTop становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції UPTOP на ринкову ціну в реальному часі 0,03436 USD . Яка циркуляційна пропозиція UpTop (UPTOP)? Поточна циркуляційна пропозиція UpTop (UPTOP) становить -- USD . Яка була найвища ціна UpTop (UPTOP)? Станом на 2025-06-24 , найвища ціна UpTop (UPTOP) становить 0,17134 USD . Який обсяг торгівлі UpTop (UPTOP) за 24 год? Обсяг торгівлі UpTop (UPTOP) за 24 год становить $ 584,08K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

Головні новини

Що таке Mango Network? Повний посібник по токену MGO та багатозадачній блокчейн-інфраструктурі Цей всебічний посібник досліджує Mango Network (MGO), новаторську багатозадачну омніланцюгову інфраструктуру, яка вирішує ці проблеми шляхом впровадження інноваційних технологій, що поєднують безпеку мови Move з сумісністю з Ethereum Virtual Machine. Читачі отримають глибоке розуміння унікальної архітектури Mango, токеноміки, реальних застосувань та його потенціалу змінити майбутнє децентралізованих додатків через безперешкодну крос-ланцюгову взаємодію.

Що таке Bitlayer (BTR)? Повний посібник по першому EVM-сумісному Layer 2 для Bitcoin Цей комплексний посібник досліджує революційну архітектуру Layer 2 Bitlayer, роль токена BTR в екосистемі та те, як ця groundbreaking платформа формує майбутнє застосунків на базі Bitcoin. Незалежно від того, чи ви розробник, який намагається створити на Bitcoin, чи інвестор, що досліджує наступний рубіж інновацій у блокчейні, ця стаття надає важливі висновки про один з найзначніших розробок у еволюції Bitcoin.