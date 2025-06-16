Що таке Skate (SKATE)

Skate — це проєкт інфраструктури для різних віртуальних машин, який дозволяє будь-якому децентралізованому застосунку безперебійно працювати на кількох блокчейнах, включаючи EVM та альтернативні віртуальні машини. Він також забезпечує власний доступ до застосунків, специфічних для віртуальних машин, на інших блокчейнах, наприклад, дозволяючи застосункам EVM працювати безпосередньо в середовищах SVM або TON.

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Прогноз курсу Skate

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Skate, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SKATE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Skate.

Історія ціни Skate

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Токеноміка Skate (SKATE)

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SKATE до місцевих валют

1 SKATE до VND ₫ 1 196,54305 1 SKATE до AUD A$ 0,0691144 1 SKATE до GBP ￡ 0,0331931 1 SKATE до EUR € 0,0391042 1 SKATE до USD $ 0,04547 1 SKATE до MYR RM 0,1927928 1 SKATE до TRY ₺ 1,7896992 1 SKATE до JPY ¥ 6,5649586 1 SKATE до RUB ₽ 3,5748514 1 SKATE до INR ₹ 3,91042 1 SKATE до IDR Rp 745,4097168 1 SKATE до KRW ₩ 61,7796343 1 SKATE до PHP ₱ 2,5635986 1 SKATE до EGP ￡E. 2,2853222 1 SKATE до BRL R$ 0,250085 1 SKATE до CAD C$ 0,0613845 1 SKATE до BDT ৳ 5,5582528 1 SKATE до NGN ₦ 70,169304 1 SKATE до UAH ₴ 1,8892785 1 SKATE до VES Bs 4,63794 1 SKATE до PKR Rs 12,8661912 1 SKATE до KZT ₸ 23,3056485 1 SKATE до THB ฿ 1,473228 1 SKATE до TWD NT$ 1,3377274 1 SKATE до AED د.إ 0,1668749 1 SKATE до CHF Fr 0,0368307 1 SKATE до HKD HK$ 0,3564848 1 SKATE до MAD .د.م 0,413777 1 SKATE до MXN $ 0,8602924

Ресурс Skate

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