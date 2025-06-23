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Курс PUNDLE (PUNDLE)

USD
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!

Дані та інформація про ціну PUNDLE в реальному часі

Поточна ціна PUNDLE (PUNDLE) сьогодні становить -- USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна PUNDLE у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку PUNDLE:
- Обсяг торгівлі за 24 год – -- USD
- Зміна ціни PUNDLE протягом дня – --
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін PUNDLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUNDLE.

Цінові показники PUNDLEUSD

Відстежуйте зміни ціни на PUNDLE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
No Data
Зміна ціни PUNDLE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PUNDLE на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни PUNDLE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на -- (--), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни PUNDLE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PUNDLE змінився на -- (--), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни PUNDLE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на -- (--), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну PUNDLE

Ознайомтеся з останніми даними про ціну PUNDLE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація PUNDLE

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке PUNDLE (PUNDLE)

Проєкт PUNDLE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями PUNDLE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

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Прогноз курсу PUNDLE

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як PUNDLE, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна PUNDLE? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни PUNDLE.

Історія ціни PUNDLE

Відстеження траєкторії ціни PUNDLE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії PUNDLE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни PUNDLE.

Токеноміка PUNDLE (PUNDLE)

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฿--
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NT$--
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د.إ--
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Fr--
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HK$--
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