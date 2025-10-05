Актуальна ціна Peezy сьогодні становить 0.000002053 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PEEZY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PEEZY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Peezy сьогодні становить 0.000002053 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PEEZY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PEEZY на MEXC вже зараз.

Докладніше про PEEZY

Інформація про ціну PEEZY

Whitepaper PEEZY

Офіційний вебсайт PEEZY

Токеноміка PEEZY

Прогноз ціни PEEZY

Історія PEEZY

Посібник з купівлі PEEZY

Конвертація PEEZY у фіатну валюту

Спот PEEZY

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Peezy

Курс Peezy (PEEZY)

Актуальна ціна 1 PEEZY до USD:

$0,000002053
$0,000002053$0,000002053
+0,98%1D
USD
Графік ціни Peezy (PEEZY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Peezy (PEEZY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942
Мін. за 24 год
$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102
Макс. за 24 год

$ 0,000001942
$ 0,000001942$ 0,000001942

$ 0,000002102
$ 0,000002102$ 0,000002102

$ 0,000017366930284222
$ 0,000017366930284222$ 0,000017366930284222

$ 0,000000008008476234
$ 0,000000008008476234$ 0,000000008008476234

-0,78%

+0,98%

-9,16%

-9,16%

Актуальна ціна Peezy (PEEZY) становить $ 0,000002053. За останні 24 години PEEZY торгувався між мінімумом у $ 0,000001942 і максимумом у $ 0,000002102, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEEZY становить $ 0,000017366930284222, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000000008008476234.

Що стосується короткострокових результатів, то PEEZY змінився на -0,78% за останню годину, +0,98% за 24 години та на -9,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Peezy (PEEZY)

No.2477

$ 627,50K
$ 627,50K$ 627,50K

$ 103,48K
$ 103,48K$ 103,48K

$ 863,68K
$ 863,68K$ 863,68K

305,65B
305,65B 305,65B

420 690 000 000
420 690 000 000 420 690 000 000

359 709 061 786
359 709 061 786 359 709 061 786

72,65%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Peezy — $ 627,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103,48K. Циркуляційна пропозиція PEEZY — 305,65B, зі загальною пропозицією 359709061786. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 863,68K.

Історія ціни Peezy (PEEZY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Peezy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00000001992+0,98%
30 днів$ -0,000000824-28,65%
60 днів$ -0,000002619-56,06%
90 днів$ -0,000003174-60,73%
Зміна ціни Peezy сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PEEZY на $ +0,00000001992 (+0,98%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Peezy за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000000824 (-28,65%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Peezy за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PEEZY змінився на $ -0,000002619 (-56,06%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Peezy за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000003174 (-60,73%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Peezy (PEEZY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Peezy зараз.

Що таке Peezy (PEEZY)

Створений на Ethereum, Peezy — це все, чим хотів би бути Pepe: крутий, впевнений і сміливий. Хіп-хоп жабенятко з невимушеним стилем та енергетикою головного героя.

Проєкт Peezy доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Peezy. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PEEZY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Peezy у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Peezy безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Peezy (USD)

Скільки коштуватиме Peezy (PEEZY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Peezy (PEEZY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Peezy.

Перегляньте прогноз ціни Peezy вже зараз!

Токеноміка Peezy (PEEZY)

Розуміння токеноміки Peezy (PEEZY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PEEZY зараз!

Як купити Peezy (PEEZY)

Шукаєте як купити Peezy? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Peezy на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PEEZY до місцевих валют

1 Peezy (PEEZY) до VND
0,054024695
1 Peezy (PEEZY) до AUD
A$0,00000310003
1 Peezy (PEEZY) до GBP
0,00000151922
1 Peezy (PEEZY) до EUR
0,00000174505
1 Peezy (PEEZY) до USD
$0,000002053
1 Peezy (PEEZY) до MYR
RM0,0000086226
1 Peezy (PEEZY) до TRY
0,00008550745
1 Peezy (PEEZY) до JPY
¥0,000301791
1 Peezy (PEEZY) до ARS
ARS$0,0029244985
1 Peezy (PEEZY) до RUB
0,00016877713
1 Peezy (PEEZY) до INR
0,00018216269
1 Peezy (PEEZY) до IDR
Rp0,03421665298
1 Peezy (PEEZY) до KRW
0,00289154785
1 Peezy (PEEZY) до PHP
0,0001188687
1 Peezy (PEEZY) до EGP
￡E.0,00009798969
1 Peezy (PEEZY) до BRL
R$0,00001094249
1 Peezy (PEEZY) до CAD
C$0,00000285367
1 Peezy (PEEZY) до BDT
0,00024974745
1 Peezy (PEEZY) до NGN
0,00300583836
1 Peezy (PEEZY) до COP
$0,00798832565
1 Peezy (PEEZY) до ZAR
R.0,00003535266
1 Peezy (PEEZY) до UAH
0,00008466572
1 Peezy (PEEZY) до TZS
T.Sh.0,005044221
1 Peezy (PEEZY) до VES
Bs0,000373646
1 Peezy (PEEZY) до CLP
$0,001981145
1 Peezy (PEEZY) до PKR
Rs0,00057748837
1 Peezy (PEEZY) до KZT
0,00112368902
1 Peezy (PEEZY) до THB
฿0,00006639402
1 Peezy (PEEZY) до TWD
NT$0,00006239067
1 Peezy (PEEZY) до AED
د.إ0,00000753451
1 Peezy (PEEZY) до CHF
Fr0,00000162187
1 Peezy (PEEZY) до HKD
HK$0,00001597234
1 Peezy (PEEZY) до AMD
֏0,00078658642
1 Peezy (PEEZY) до MAD
.د.م0,00001866177
1 Peezy (PEEZY) до MXN
$0,00003775467
1 Peezy (PEEZY) до SAR
ريال0,00000767822
1 Peezy (PEEZY) до ETB
Br0,00029786977
1 Peezy (PEEZY) до KES
KSh0,00026512442
1 Peezy (PEEZY) до JOD
د.أ0,000001455577
1 Peezy (PEEZY) до PLN
0,00000743186
1 Peezy (PEEZY) до RON
лв0,00000888949
1 Peezy (PEEZY) до SEK
kr0,00001923661
1 Peezy (PEEZY) до BGN
лв0,00000340798
1 Peezy (PEEZY) до HUF
Ft0,00067888604
1 Peezy (PEEZY) до CZK
0,00004241498
1 Peezy (PEEZY) до KWD
د.ك0,000000626165
1 Peezy (PEEZY) до ILS
0,0000067749
1 Peezy (PEEZY) до BOB
Bs0,0000141657
1 Peezy (PEEZY) до AZN
0,0000034901
1 Peezy (PEEZY) до TJS
SM0,00001911343
1 Peezy (PEEZY) до GEL
0,00000558416
1 Peezy (PEEZY) до AOA
Kz0,00188175927
1 Peezy (PEEZY) до BHD
.د.ب0,000000771928
1 Peezy (PEEZY) до BMD
$0,000002053
1 Peezy (PEEZY) до DKK
kr0,00001305708
1 Peezy (PEEZY) до HNL
L0,00005368595
1 Peezy (PEEZY) до MUR
0,00009302143
1 Peezy (PEEZY) до NAD
$0,00003537319
1 Peezy (PEEZY) до NOK
kr0,00002042735
1 Peezy (PEEZY) до NZD
$0,00000351063
1 Peezy (PEEZY) до PAB
B/.0,000002053
1 Peezy (PEEZY) до PGK
K0,00000872525
1 Peezy (PEEZY) до QAR
ر.ق0,00000747292
1 Peezy (PEEZY) до RSD
дин.0,00020482781
1 Peezy (PEEZY) до UZS
soʻm0,02473493407
1 Peezy (PEEZY) до ALL
L0,00016914667
1 Peezy (PEEZY) до ANG
ƒ0,00000367487
1 Peezy (PEEZY) до AWG
ƒ0,0000036954
1 Peezy (PEEZY) до BBD
$0,000004106
1 Peezy (PEEZY) до BAM
KM0,00000340798
1 Peezy (PEEZY) до BIF
Fr0,006037873
1 Peezy (PEEZY) до BND
$0,00000262784
1 Peezy (PEEZY) до BSD
$0,000002053
1 Peezy (PEEZY) до JMD
$0,00032962968
1 Peezy (PEEZY) до KHR
0,00824497118
1 Peezy (PEEZY) до KMF
Fr0,000860207
1 Peezy (PEEZY) до LAK
0,04463043389
1 Peezy (PEEZY) до LKR
Rs0,00062078614
1 Peezy (PEEZY) до MDL
L0,00003436722
1 Peezy (PEEZY) до MGA
Ar0,00916516684
1 Peezy (PEEZY) до MOP
P0,00001644453
1 Peezy (PEEZY) до MVR
0,0000314109
1 Peezy (PEEZY) до MWK
MK0,00356423383
1 Peezy (PEEZY) до MZN
MT0,0001311867
1 Peezy (PEEZY) до NPR
Rs0,0002919366
1 Peezy (PEEZY) до PYG
0,014457226
1 Peezy (PEEZY) до RWF
Fr0,002970691
1 Peezy (PEEZY) до SBD
$0,00001691672
1 Peezy (PEEZY) до SCR
0,00003001486
1 Peezy (PEEZY) до SRD
$0,0000782193
1 Peezy (PEEZY) до SVC
$0,00001794322
1 Peezy (PEEZY) до SZL
L0,00003535266
1 Peezy (PEEZY) до TMT
m0,0000071855
1 Peezy (PEEZY) до TND
د.ت0,000005978336
1 Peezy (PEEZY) до TTD
$0,00001389881
1 Peezy (PEEZY) до UGX
Sh0,00710338
1 Peezy (PEEZY) до XAF
Fr0,001145574
1 Peezy (PEEZY) до XCD
$0,0000055431
1 Peezy (PEEZY) до XOF
Fr0,001145574
1 Peezy (PEEZY) до XPF
Fr0,000207353
1 Peezy (PEEZY) до BWP
P0,00002726384
1 Peezy (PEEZY) до BZD
$0,00000412653
1 Peezy (PEEZY) до CVE
$0,00019279723
1 Peezy (PEEZY) до DJF
Fr0,000365434
1 Peezy (PEEZY) до DOP
$0,0001285178
1 Peezy (PEEZY) до DZD
د.ج0,00026582244
1 Peezy (PEEZY) до FJD
$0,00000461925
1 Peezy (PEEZY) до GNF
Fr0,017850835
1 Peezy (PEEZY) до GTQ
Q0,00001572598
1 Peezy (PEEZY) до GYD
$0,00042930283
1 Peezy (PEEZY) до ISK
kr0,00024636

Ресурс Peezy

Щоб дізнатися більше про Peezy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPeezy
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Peezy

Скільки сьогодні коштує Peezy (PEEZY)?
Актуальна ціна PEEZY у USD становить 0,000002053 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PEEZY до USD?
Поточна ціна PEEZY до USD — $ 0,000002053. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Peezy?
Ринкова капіталізація PEEZY — $ 627,50K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PEEZY?
Циркуляційна пропозиція PEEZY — 305,65B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PEEZY?
PEEZY досяг історичної максимальної ціни у 0,000017366930284222 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PEEZY?
Історична мінімальна ціна PEEZY становила 0,000000008008476234 USD.
Який обсяг торгівлі PEEZY?
Актуальний обсяг торгівлі PEEZY за 24 години — $ 103,48K USD.
Чи підніметься ціна PEEZY цього року?
PEEZY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PEEZY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:16 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Peezy (PEEZY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Головні новини

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

October 3, 2025

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру

October 3, 2025

GameFi 2.0: Чому токенна економіка вирішить майбутнє блокчейн-ігор

October 3, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PEEZY до USD

Сума

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0,000002053 USD

Торгувати PEEZY

PEEZY/USDT
$0,000002053
$0,000002053$0,000002053
+0,98%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --