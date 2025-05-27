HUMA

Huma — перша мережа PayFi і першопроходець у динамічній екосистемі PayFi. Вона дозволяє глобальним платіжним установам здійснювати платежі 24/7, використовуючи стейблкоїни та ліквідність ончейн, привносячи швидкість, прозорість та ефективність у традиційно повільну фінансову інфраструктуру.

Ім'яHUMA

РейтингNo.421

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)7.41%

Циркуляційна пропозиція1,733,333,333

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція9,999,997,862.691525

Коефіцієнт циркуляції0.1733%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.06927111521862415,2025-05-27

Найнижча ціна0.03511631113799057,2025-06-18

Публічний блокчейнSOL

ОписHuma — перша мережа PayFi і першопроходець у динамічній екосистемі PayFi. Вона дозволяє глобальним платіжним установам здійснювати платежі 24/7, використовуючи стейблкоїни та ліквідність ончейн, привносячи швидкість, прозорість та ефективність у традиційно повільну фінансову інфраструктуру.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.