Що таке Elon for AfD ( ELON4AFD)

Elon4AfD починався як безтурботний і жартівливий мемкоїн-проєкт, але швидко перетворився на потужний і висхідний рух. Він виступає як символ свободи слова, інновацій і суверенітету, об’єднуючи пристрасну спільноту, яка прагне запроваджувати значні зміни.

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