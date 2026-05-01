Що таке Divi?

Divi — це екологічно чистий блокчейн-проєкт, що зосереджений на двох основних принципах: самостійне зберігання та простота. Він прагне спростити технологію блокчейну, одночасно зберігаючи рішення для самостійного зберігання, що дозволяє користувачам отримувати конкурентоспроможну ставку прибутковості. Використовуючи механізм консенсусу Proof-of-Stake у різноманітній мережі окремих вузлів, Divi пропонує масштабне фінтех-рішення, розроблене для глобального впровадження.

Що робить Divi унікальним?

Divi виділяється інноваційним мобільним гаманцем DiviWallet, який охороняється патентом і зосереджується на користувальницькому інтерфейсі; він є 100% самостійним зберіганням. Гаманець має адреси, зрозумілі людям, неконтрольовані каси для стакінгу, лотерею блоків, можливість однокрокового розгортання мобільних мейнстейнів та внутрішньоаплікаційні обміни майже 300 криптовалютами. Ці функції роблять Divi надзвичайно зручним і доступним навіть для користувачів, що не мають технічних знань.

Яка історія Divi?

З моменту досягнення цілей, викладених у початковому біліні, Divi опублікував оновлену дорожню карту у вересні 2022 року. Ця карта включає вертикально інтегровані рішення, що дозволяють бізнесу включати самостійні гаманці у свої екосистеми. Також вона підкреслює потужний DeFi-протокол, протокол забезпечення ліквідності NFT та систему лояльності для бізнесу. Крім того, ініціатива LightningWorks дозволить використовувати $DIVI у інтерактивних коміксах, NFT та іграх Web 3.0, а також продовжить інтеграцію монет.

Для чого можна використовувати Divi?

Divi можна використовувати для самостійних гаманців, стакінгу, розгортання мейнстейнів та обміну між різними криптовалютами. Його DeFi-протокол, функції NFT та система лояльності також роблять Divi підходящим для бізнесу та окремих осіб, які хочуть інтегрувати технологію блокчейну у свою діяльність та взяти участь у заходах Web 3.0.

Яка зараз ціна Divi?

Живуча ціна Divi (DIVI) становить ₴0.045212693187291792000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Divi позиціонується на ринку?

Наразі Divi займає #1731 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴209916901.07907484464000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу DIVI?

Обсяг токенів у обігу DIVI становить 4642897336.011239 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Divi за останню добу?

За останню добу Divi торгувався в діапазоні від ₴0.0347986425670127664000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0463173139672798752000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Divi віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Divi досяг найвищого значення за всю історію — ₴8.08892092975059504000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0153936669799058160000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують DIVI?

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Divi?

Поточне зміщення ціни на 29.91% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.