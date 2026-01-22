Сьогоднішня ціна Clippy

Поточна ціна Clippy (CLIPPY) сьогодні становить $ 0.001339, зі зміною 167.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLIPPY до USD становить $ 0.001339 за CLIPPY.

Clippy наразі посідає №3786 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 CLIPPY. Протягом останніх 24 годин CLIPPY торгувався між $ 0.0005 (мінімум) та $ 0.001793 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.002493578943262639, тоді як історичний мінімум — $ 0.00005534295151714.

У короткостроковій динаміці CLIPPY змінився на +1.51% за останню годину та на +167.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.07K.

Ринкова інформація щодо Clippy (CLIPPY)

Рейтинг No.3786 Ринкова капіталізація $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Обсяг (за 24 год) $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Циркуляційне постачання 0.00 0.00 0.00 Максимальна пропозиція 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Загальна пропозиція 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Clippy — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.07K. Циркуляційна пропозиція CLIPPY — 0.00, зі загальною пропозицією 999999890. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.34M.