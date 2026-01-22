Курс Clippy (CLIPPY)
Поточна ціна Clippy (CLIPPY) сьогодні становить $ 0.001339, зі зміною 167.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLIPPY до USD становить $ 0.001339 за CLIPPY.
Clippy наразі посідає №3786 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 CLIPPY. Протягом останніх 24 годин CLIPPY торгувався між $ 0.0005 (мінімум) та $ 0.001793 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.002493578943262639, тоді як історичний мінімум — $ 0.00005534295151714.
У короткостроковій динаміці CLIPPY змінився на +1.51% за останню годину та на +167.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.07K.
Поточна ринкова капіталізація Clippy — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.07K. Циркуляційна пропозиція CLIPPY — 0.00, зі загальною пропозицією 999999890. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.34M.
Відстежуйте зміни ціни на Clippy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000839
|+167.80%
|30 днів
|$ +0.000839
|+167.80%
|60 днів
|$ +0.000839
|+167.80%
|90 днів
|$ +0.000839
|+167.80%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLIPPY на $ +0.000839 (+167.80%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.000839 (+167.80%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLIPPY змінився на $ +0.000839 (+167.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.000839 (+167.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Clippy (CLIPPY)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Clippy зараз.
У 2040 році ціна Clippy потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
Готові розпочати торгівлю з Clippy? Купівля CLIPPY на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Clippy. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Clippy (CLIPPY).
Володіння Clippy відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Clippy (CLIPPY) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Щоб дізнатися більше про Clippy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
Сума
1 CLIPPY = 0.001339 USD