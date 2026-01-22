БіржаDEX+
Поточна ціна Clippy сьогодні становить 0.001339 USD. Ринкова капіталізація CLIPPY становить 0 USD. Відстежуйте оновлення цін CLIPPY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого!

Актуальна ціна 1 CLIPPY до USD:

Графік ціни Clippy (CLIPPY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:02:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Clippy

Поточна ціна Clippy (CLIPPY) сьогодні становить $ 0.001339, зі зміною 167.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CLIPPY до USD становить $ 0.001339 за CLIPPY.

Clippy наразі посідає №3786 за ринковою капіталізацією на рівні $ 0.00, з циркуляційною пропозицією у 0.00 CLIPPY. Протягом останніх 24 годин CLIPPY торгувався між $ 0.0005 (мінімум) та $ 0.001793 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.002493578943262639, тоді як історичний мінімум — $ 0.00005534295151714.

У короткостроковій динаміці CLIPPY змінився на +1.51% за останню годину та на +167.80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.07K.

Ринкова інформація щодо Clippy (CLIPPY)

No.3786

Поточна ринкова капіталізація Clippy — $ 0.00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.07K. Циркуляційна пропозиція CLIPPY — 0.00, зі загальною пропозицією 999999890. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.34M.

Історія ціни Clippy у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
Історія ціни Clippy (CLIPPY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Clippy за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.000839+167.80%
30 днів$ +0.000839+167.80%
60 днів$ +0.000839+167.80%
90 днів$ +0.000839+167.80%
Зміна ціни Clippy сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CLIPPY на $ +0.000839 (+167.80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Clippy за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.000839 (+167.80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Clippy за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CLIPPY змінився на $ +0.000839 (+167.80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Clippy за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.000839 (+167.80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Clippy (CLIPPY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Clippy зараз.

Прогноз ціни Clippy

Прогноз ціни Clippy (CLIPPY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CLIPPY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Clippy (CLIPPY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Clippy потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

Як купити та інвестувати Clippy

Готові розпочати торгівлю з Clippy? Купівля CLIPPY на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Clippy. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Clippy (CLIPPY).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше 0.00 токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Clippy буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Clippy (CLIPPY)

Що ви можете зробити з Clippy

Володіння Clippy відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

Ресурс Clippy

Щоб дізнатися більше про Clippy, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтClippy
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Clippy

Останнє оновлення сторінки: 2026-01-22 20:02:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Clippy (CLIPPY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
01-20 22:09:49Оновлення в галузі
Спотове золото різко зросло в короткостроковій перспективі, пробивши $4 740/унція, досягнувши нового історичного максимуму
01-20 13:14:57Оновлення в галузі
Трамп коментує тарифи ЄС, золото досягає нового історичного максимуму, біткоїн короткочасно падає
01-19 16:31:41Оновлення в галузі
Сектор конфіденційності демонструє естафетне ралі, DUSK злетів понад 120% за один день
01-19 08:14:46Оновлення в галузі
Загрози європейських та американських тарифів знову виникли, криптовалютний ринок зазнав "швидкого закриття" у понеділок вранці
01-19 07:38:00Дорогоцінні метали
Спотове золото та срібло досягли нових історичних максимумів
01-18 14:28:43Оновлення в галузі
Ринкові настрої на крипторинку залишаються "нейтральними", демонструючи загальне відновлення з попередніх рівнів

Clippy Головні новини

Дізнайтеся більше про Clippy

CLIPPY USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CLIPPY з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CLIPPYUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Clippy (CLIPPY) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Clippy у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CLIPPY/USDT
$0.001339
$0.001339$0.001339
+167.80%
0.00% (USDT)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

