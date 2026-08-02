Що таке Baobao?

Baobao має загальну кількість токенів 999 958 307 і був запущений справедливо на Pump, що забезпечує доступність та справедливість для всіх учасників. Модель справедливого запуску проекту спрямована на створення інклюзивного та децентралізованого співтовариства з самого початку, дозволяючи користувачам приєднатися до нього й скористатися його потенціалом для росту.

Чим Baobao унікальний?

Зв’язок проекту з впливовими підтримувачами та його унікальне позиціонування як супутнього токену відкривають нові можливості для майбутнього росту й залучення цілеспрямованого співтовариства.

Що далі для Baobao?

Коли Baobao виходить на ринок, він готовий слідувати траєкторії подібних мем-токенів.

Яка зараз ціна BaoBao?

Живуча ціна BaoBao (BAOBAO) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином BaoBao позиціонується на ринку?

Наразі BaoBao займає #7095 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1971891.67335449920000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу BAOBAO?

Обсяг токенів у обігу BAOBAO становить 538203603.9069405 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін BaoBao за останню добу?

За останню добу BaoBao торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки BaoBao віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

BaoBao досяг найвищого значення за всю історію — ₴, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують BAOBAO?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для BaoBao?

Поточне зміщення ціни на 9.92% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.