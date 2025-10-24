Актуальна ціна AITV сьогодні становить 0.0914 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AITV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AITV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна AITV сьогодні становить 0.0914 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AITV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AITV на MEXC вже зараз.

Докладніше про AITV

Інформація про ціну AITV

Whitepaper AITV

Офіційний вебсайт AITV

Токеноміка AITV

Прогноз ціни AITV

Історія AITV

Посібник з купівлі AITV

Конвертація AITV у фіатну валюту

Спот AITV

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AITV

Курс AITV (AITV)

Актуальна ціна 1 AITV до USD:

$0,0914
$0,0914$0,0914
+1,55%1D
USD
Графік ціни AITV (AITV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:40:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни AITV (AITV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0896
$ 0,0896$ 0,0896
Мін. за 24 год
$ 0,0924
$ 0,0924$ 0,0924
Макс. за 24 год

$ 0,0896
$ 0,0896$ 0,0896

$ 0,0924
$ 0,0924$ 0,0924

--
----

--
----

0,00%

+1,55%

+1,10%

+1,10%

Актуальна ціна AITV (AITV) становить $ 0,0914. За останні 24 години AITV торгувався між мінімумом у $ 0,0896 і максимумом у $ 0,0924, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AITV становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то AITV змінився на 0,00% за останню годину, +1,55% за 24 години та на +1,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AITV (AITV)

--
----

$ 659,37
$ 659,37$ 659,37

$ 91,40M
$ 91,40M$ 91,40M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація AITV — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 659,37. Циркуляційна пропозиція AITV — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,40M.

Історія ціни AITV (AITV) у USD

Відстежуйте зміни ціни на AITV за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,001395+1,55%
30 днів$ +0,0314+52,33%
60 днів$ +0,0314+52,33%
90 днів$ +0,0314+52,33%
Зміна ціни AITV сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AITV на $ +0,001395 (+1,55%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AITV за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0314 (+52,33%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AITV за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AITV змінився на $ +0,0314 (+52,33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AITV за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0314 (+52,33%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AITV (AITV)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AITV зараз.

Що таке AITV (AITV)

AITV — це перша в світі автономна мережа агентних медіа, в якій агенти штучного інтелекту виступають у ролі творців прямих трансляцій, співпрацівників та економічних двигунів. Платформа дозволяє користувачам і спільнотам запускати агентів штучного інтелекту, взаємодіяти з ними та монетизувати їх за допомогою стимулів ончейн, інтерактивної аудиторії та справедливого запуску токенів.

Проєкт AITV доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями AITV. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AITV, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про AITV у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі AITV безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни AITV (USD)

Скільки коштуватиме AITV (AITV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів AITV (AITV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо AITV.

Перегляньте прогноз ціни AITV вже зараз!

Токеноміка AITV (AITV)

Розуміння токеноміки AITV (AITV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AITV зараз!

Як купити AITV (AITV)

Шукаєте як купити AITV? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати AITV на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AITV до місцевих валют

1 AITV (AITV) до VND
2 405,191
1 AITV (AITV) до AUD
A$0,139842
1 AITV (AITV) до GBP
0,06855
1 AITV (AITV) до EUR
0,078604
1 AITV (AITV) до USD
$0,0914
1 AITV (AITV) до MYR
RM0,385708
1 AITV (AITV) до TRY
3,836972
1 AITV (AITV) до JPY
¥13,8928
1 AITV (AITV) до ARS
ARS$135,607438
1 AITV (AITV) до RUB
7,423508
1 AITV (AITV) до INR
8,023092
1 AITV (AITV) до IDR
Rp1 523,332724
1 AITV (AITV) до PHP
5,359696
1 AITV (AITV) до EGP
￡E.4,348812
1 AITV (AITV) до BRL
R$0,491732
1 AITV (AITV) до CAD
C$0,12796
1 AITV (AITV) до BDT
11,16908
1 AITV (AITV) до NGN
133,43029
1 AITV (AITV) до COP
$357,03125
1 AITV (AITV) до ZAR
R.1,583962
1 AITV (AITV) до UAH
3,819606
1 AITV (AITV) до TZS
T.Sh.227,362984
1 AITV (AITV) до VES
Bs19,3768
1 AITV (AITV) до CLP
$86,4644
1 AITV (AITV) до PKR
Rs25,804048
1 AITV (AITV) до KZT
49,059864
1 AITV (AITV) до THB
฿2,997006
1 AITV (AITV) до TWD
NT$2,816034
1 AITV (AITV) до AED
د.إ0,335438
1 AITV (AITV) до CHF
Fr0,072206
1 AITV (AITV) до HKD
HK$0,709264
1 AITV (AITV) до AMD
֏34,871842
1 AITV (AITV) до MAD
.د.م0,843622
1 AITV (AITV) до MXN
$1,680846
1 AITV (AITV) до SAR
ريال0,34275
1 AITV (AITV) до ETB
Br13,802314
1 AITV (AITV) до KES
KSh11,807966
1 AITV (AITV) до JOD
د.أ0,0648026
1 AITV (AITV) до PLN
0,332696
1 AITV (AITV) до RON
лв0,399418
1 AITV (AITV) до SEK
kr0,857332
1 AITV (AITV) до BGN
лв0,153552
1 AITV (AITV) до HUF
Ft30,681152
1 AITV (AITV) до CZK
1,913916
1 AITV (AITV) до KWD
د.ك0,0279684
1 AITV (AITV) до ILS
0,300706
1 AITV (AITV) до BOB
Bs0,629746
1 AITV (AITV) до AZN
0,15538
1 AITV (AITV) до TJS
SM0,843622
1 AITV (AITV) до GEL
0,247694
1 AITV (AITV) до AOA
Kz83,317498
1 AITV (AITV) до BHD
.د.ب0,0343664
1 AITV (AITV) до BMD
$0,0914
1 AITV (AITV) до DKK
kr0,587702
1 AITV (AITV) до HNL
L2,393766
1 AITV (AITV) до MUR
4,160528
1 AITV (AITV) до NAD
$1,583048
1 AITV (AITV) до NOK
kr0,913086
1 AITV (AITV) до NZD
$0,159036
1 AITV (AITV) до PAB
B/.0,0914
1 AITV (AITV) до PGK
K0,384794
1 AITV (AITV) до QAR
ر.ق0,331782
1 AITV (AITV) до RSD
дин.9,22683
1 AITV (AITV) до UZS
soʻm1 101,204566
1 AITV (AITV) до ALL
L7,60448
1 AITV (AITV) до ANG
ƒ0,163606
1 AITV (AITV) до AWG
ƒ0,16452
1 AITV (AITV) до BBD
$0,1828
1 AITV (AITV) до BAM
KM0,153552
1 AITV (AITV) до BIF
Fr268,8074
1 AITV (AITV) до BND
$0,117906
1 AITV (AITV) до BSD
$0,0914
1 AITV (AITV) до JMD
$14,62857
1 AITV (AITV) до KHR
367,067884
1 AITV (AITV) до KMF
Fr38,7536
1 AITV (AITV) до LAK
1 986,956482
1 AITV (AITV) до LKR
රු27,663124
1 AITV (AITV) до MDL
L1,546488
1 AITV (AITV) до MGA
Ar408,035192
1 AITV (AITV) до MOP
P0,729372
1 AITV (AITV) до MVR
1,39842
1 AITV (AITV) до MWK
MK158,13114
1 AITV (AITV) до MZN
MT5,841374
1 AITV (AITV) до NPR
रु12,811538
1 AITV (AITV) до PYG
643,6388
1 AITV (AITV) до RWF
Fr132,4386
1 AITV (AITV) до SBD
$0,751308
1 AITV (AITV) до SCR
1,268632
1 AITV (AITV) до SRD
$3,627666
1 AITV (AITV) до SVC
$0,797008
1 AITV (AITV) до SZL
L1,582134
1 AITV (AITV) до TMT
m0,3199
1 AITV (AITV) до TND
د.ت0,267802
1 AITV (AITV) до TTD
$0,617864
1 AITV (AITV) до UGX
Sh318,4376
1 AITV (AITV) до XAF
Fr51,5496
1 AITV (AITV) до XCD
$0,24678
1 AITV (AITV) до XOF
Fr51,5496
1 AITV (AITV) до XPF
Fr9,3228
1 AITV (AITV) до BWP
P1,222018
1 AITV (AITV) до BZD
$0,1828
1 AITV (AITV) до CVE
$8,67386
1 AITV (AITV) до DJF
Fr16,1778
1 AITV (AITV) до DOP
$5,820352
1 AITV (AITV) до DZD
د.ج11,89114
1 AITV (AITV) до FJD
$0,207478
1 AITV (AITV) до GNF
Fr787,868
1 AITV (AITV) до GTQ
Q0,698296
1 AITV (AITV) до GYD
$19,068782
1 AITV (AITV) до ISK
kr11,1508

Ресурс AITV

Щоб дізнатися більше про AITV, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAITV
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про AITV

Скільки сьогодні коштує AITV (AITV)?
Актуальна ціна AITV у USD становить 0,0914 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AITV до USD?
Поточна ціна AITV до USD — $ 0,0914. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація AITV?
Ринкова капіталізація AITV — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AITV?
Циркуляційна пропозиція AITV — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AITV?
AITV досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AITV?
Історична мінімальна ціна AITV становила -- USD.
Який обсяг торгівлі AITV?
Актуальний обсяг торгівлі AITV за 24 години — $ 659,37 USD.
Чи підніметься ціна AITV цього року?
AITV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AITV для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:40:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AITV (AITV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор AITV до USD

Сума

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0,0914 USD

Торгувати AITV

AITV/USDT
$0,0914
$0,0914$0,0914
+1,55%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 957,56
$110 957,56$110 957,56

+0,95%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,98
$3 943,98$3 943,98

+1,73%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16638
$0,16638$0,16638

+8,56%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,01
$193,01$193,01

+1,04%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,8758
$20,8758$20,8758

+35,39%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 943,98
$3 943,98$3 943,98

+1,73%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 957,56
$110 957,56$110 957,56

+0,95%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,01
$193,01$193,01

+1,04%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4489
$2,4489$2,4489

+1,66%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,34
$1 126,34$1 126,34

-0,31%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5984
$0,5984$0,5984

+498,40%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000707
$0,00000707$0,00000707

+297,19%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,00
$52,00$52,00

+111,03%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5774
$0,5774$0,5774

+92,46%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004045
$0,0004045$0,0004045

+90,26%