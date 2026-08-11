Яка зараз ціна 8lends?

8lends торгують за ₴0.775177176682768160000, що відображає зміну ціни на рівні -0.14% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як 8LNDS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.14% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо 8LNDS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як 8lends виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem 8LNDS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація 8lends?

Ринкова капіталізація ₴35807085.19235561280000 розташовує 8LNDS на #3069 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.7644321159663571040000 до ₴0.7897806930233200960000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують 8LNDS?

8lends згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку 8LNDS?

З 46291714.879129946 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.