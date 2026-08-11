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Поточна ціна 8lends сьогодні становить 0,0175891 USD. Ринкова капіталізація 8LNDS становить 812 478 USD. Відстежуйте оновлення цін 8LNDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна 8lends сьогодні становить 0,0175891 USD. Ринкова капіталізація 8LNDS становить 812 478 USD. Відстежуйте оновлення цін 8LNDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про 8LNDS

Інформація про ціну 8LNDS

Що таке 8LNDS

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Офіційний вебсайт 8LNDS

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Ціна 8lends (8LNDS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 8LNDS до USD:

$0,01758834
$0,01758834$0,01758834
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни 8lends (8LNDS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:00:11 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна 8lends

Поточна ціна 8lends (8LNDS) сьогодні становить $ 0,0175891, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 8LNDS до USD становить $ 0,0175891 за 8LNDS.

8lends наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 812 478, з циркуляційною пропозицією у 46,29M 8LNDS. Протягом останніх 24 годин 8LNDS торгувався між $ 0,01734529 (мінімум) та $ 0,01792046 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01805219, тоді як історичний мінімум — $ 0,01666681.

У короткостроковій динаміці 8LNDS змінився на +0,00% за останню годину та на +1,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,96K.

Ринкова інформація щодо 8lends (8LNDS)

$ 812,48K
$ 812,48K$ 812,48K

$ 12,96K
$ 12,96K$ 12,96K

$ 1,76M
$ 1,76M$ 1,76M

46,29M
46,29M 46,29M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація 8lends — $ 812,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,96K. Циркуляційна пропозиція 8LNDS — 46,29M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,76M.

Історія ціни 8lends у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01734529
$ 0,01734529$ 0,01734529
Мін. за 24 год
$ 0,01792046
$ 0,01792046$ 0,01792046
Макс. за 24 год

$ 0,01734529
$ 0,01734529$ 0,01734529

$ 0,01792046
$ 0,01792046$ 0,01792046

$ 0,01805219
$ 0,01805219$ 0,01805219

$ 0,01666681
$ 0,01666681$ 0,01666681

+0,00%

-0,14%

+1,25%

+1,25%

Історія ціни 8lends (8LNDS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 8lends до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 8lends до USD становила $ +0,0002122722.
За останні 60 днів зміна ціни 8lends до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 8lends до USD становила $ +0,000000004125286644.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,14%
30 днів$ +0,0002122722+1,21%
60 днів$ 0--
90 днів$ +0,000000004125286644+0,00%

Прогноз ціни 8lends

Прогноз ціни 8lends (8LNDS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 8LNDS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни 8lends (8LNDS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна 8lends потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне 8lends у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни 8LNDS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни 8lends.

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Про 8lends

Яка зараз ціна 8lends?

8lends торгують за ₴0.775177176682768160000, що відображає зміну ціни на рівні -0.14% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як 8LNDS порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.14% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо 8LNDS перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як 8lends виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem 8LNDS демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація 8lends?

Ринкова капіталізація ₴35807085.19235561280000 розташовує 8LNDS на #3069 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.7644321159663571040000 до ₴0.7897806930233200960000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують 8LNDS?

8lends згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку 8LNDS?

З 46291714.879129946 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:00:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для 8lends (8LNDS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про 8lends

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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