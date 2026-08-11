Сьогоднішня ціна 19

Поточна ціна 19 (19) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 19 до USD становить $ 0 за 19.

19 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 051, з циркуляційною пропозицією у 999,44M 19. Протягом останніх 24 годин 19 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 19 змінився на +0,71% за останню годину та на +13,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо 19 (19)

Ринкова капіталізація $ 27,05K$ 27,05K $ 27,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,05K$ 27,05K $ 27,05K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 437 525,475648 999 437 525,475648 999 437 525,475648

Поточна ринкова капіталізація 19 — $ 27,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 19 — 999,44M, зі загальною пропозицією 999437525.475648. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,05K.