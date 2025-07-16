Під час спотової торгівлі на MEXC ви можете зіткнутися з наступними проблемами з вашими ордерами. Будь ласка, зверніться до відповідних рішень для кожної з цих проблем. 1. Проблеми з невиконаними ордеПід час спотової торгівлі на MEXC ви можете зіткнутися з наступними проблемами з вашими ордерами. Будь ласка, зверніться до відповідних рішень для кожної з цих проблем. 1. Проблеми з невиконаними орде
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Як вирішити... з ордерами

Як вирішити проблеми з ордерами

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Спот#Новачки#Базові концепції


Під час спотової торгівлі на MEXC ви можете зіткнутися з наступними проблемами з вашими ордерами. Будь ласка, зверніться до відповідних рішень для кожної з цих проблем.


1. Проблеми з невиконаними ордерами


Якщо ваш ордер знаходиться в очікуванні на обробку, це, як правило, пов'язано з однією з двох наступних причин:


① Остання ціна не досягла вашої лімітної ціни.


② Через швидкі коливання цін протягом короткого періоду може бути недостатньо торгових аналогів для вашого ордера. Важливо зазначити, що ордери в книзі ордерів обробляються на основі принципів пріоритету ціни та часу. Також можливо, що інші ордери були розміщені раніше, ніж ваші.

2.Рішення


① Перевірте ціну вашого ордера у вкладці "Відкриті ордери" і переконайтеся, що вона збігається з ордером торгового контрагента.


② Для прискорення виконання ордерів ви можете розглянути можливість коригування ціни ордера і розмістити новий ордер з більш конкурентоспроможною ціною.


③ Крім того, ви можете розмістити маркет ордер, щоб ордер було виконано негайно.

3. Технічні проблеми з ордерами


Якщо у вас виникли технічні проблеми, наприклад, ви не можете скасувати ордер або кошти не зараховуються, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів і залиште відгук для отримання подальшої допомоги.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке премаркет торлівля

Що таке премаркет торлівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке MEXC Конвертації

Що таке MEXC Конвертації

MEXC Конвертації — це ексклюзивна функція, яка дозволяє користувачам швидко обмінювати активи між різними криптовалютами без необхідності використання традиційних книг ордерів, розміщення ордерів або

Як використовувати функцію TP/SL для лімітного ордера

Як використовувати функцію TP/SL для лімітного ордера

Спотові лімітні ордери – це тип ордерів, які ви розміщуєте на спотовому ринку MEXC для купівлі або продажу деякої кількості активів за певною або кращою ціною. Встановлення стоп-лосу (SL) і тейк-профі

Що таке написи Bitcoin?

Що таке написи Bitcoin?

&#34;Написи Bitcoin&#34; — це процес запису контенту в satoshi за допомогою протоколу Ordinals. Записана інформація може включати текст, зображення, відео, аудіо тощо.Найпоширеніші написи Bitcoin в ос

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT