Як вирішити проблеми з ордерами





Під час спотової торгівлі на MEXC ви можете зіткнутися з наступними проблемами з вашими ордерами. Будь ласка, зверніться до відповідних рішень для кожної з цих проблем.









Якщо ваш ордер знаходиться в очікуванні на обробку, це, як правило, пов'язано з однією з двох наступних причин:





① Остання ціна не досягла вашої лімітної ціни.





② Через швидкі коливання цін протягом короткого періоду може бути недостатньо торгових аналогів для вашого ордера. Важливо зазначити, що ордери в книзі ордерів обробляються на основі принципів пріоритету ціни та часу. Також можливо, що інші ордери були розміщені раніше, ніж ваші.









① Перевірте ціну вашого ордера у вкладці "Відкриті ордери" і переконайтеся, що вона збігається з ордером торгового контрагента.









② Для прискорення виконання ордерів ви можете розглянути можливість коригування ціни ордера і розмістити новий ордер з більш конкурентоспроможною ціною.





③ Крім того, ви можете розмістити маркет ордер, щоб ордер було виконано негайно.







