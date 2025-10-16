Пояснення щодо комісій за торгівлю та ставок фінансування MEXC: найновіший посібник зі ставок спотової та ф'ючерсної торгівлі





Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером у сфері криптовалют, чи тільки починаєте свою діяльність, розуміння комісій за торгівлю є надзвичайно важливим для орієнтування на ринку та покращення вашого торгового досвіду. MEXC, провідна глобальна біржа криптовалют, пропонує прозору структуру комісій, яка допомагає трейдерам ефективно управляти витратами як на спотовому, так і на ф'ючерсному ринках.













У торгівлі ф'ючерсами MEXC користувачі можуть виконувати дві ролі:





Мейкер: лімітний ордер, який не зіставляється відразу з поточними ордерами мейкера, але розміщується в книзі ордерів як ордер, що очікує на виконання. Це додає ліквідності ринку.

Тейкер: лімітний ордер або маркет ордер, який безпосередньо зіставляється з поточними ордерами мейкера, вилучаючи ліквідність з ринку.



Наразі ставки комісії для MEXC Ф'ючерси становлять: 0,000% для ордерів мейкера і 0,020% для ордерів тейкера. Якщо ви утримуєте токени MX і перекажете їх на свій ф'ючерсний акаунт, їх можна використовувати для компенсації комісії за торгівлю зі знижкою 20%. Якщо ви утримуєте більше 500 MX, ви можете отримати знижку 50%.









Приклад: користувач відкриває шорт позицію, еквівалентну 1 BTC, у безстрокових ф'ючерсах BTCUSDT із вартістю позиції 100 000 USDT:

Якщо виконано як ордер мейкера: комісія = 100 000 × 0,000% = 0 USDT

Якщо виконано як ордер тейкера: комісія = 100 000 × 0,020% = 20 USDT





Примітка: за невиконані або скасовані ордери комісія не стягується.





Крім того, для деяких торгових пар безстрокових ф'ючерсів MEXC буде застосовуватися багаторівнева структура комісії, покликана стимулювати активну торгівлю серед користувачів різних рівнів. Оскільки ставки комісії можуть відрізнятися залежно від регіону, ви можете перевірити свій поточний рівень користувача та відповідні рівні комісії на сторінці ф'ючерсної торгівлі. Зі збільшенням обсягу торгівлі ви перейдете на вищі рівні з більш вигідними ставками комісії, продовжуючи користуватися перевагами високої ліквідності та сильної ринкової глибини MEXC.













Ставка фінансування — це механізм, встановлений криптовалютними біржами для підтримки ціни безстрокових ф'ючерсів на рівні ціни базового активу. Вона застосовується конкретно до безстрокових ф'ючерсів і функціонує як обмін фінансування між трейдерами, що утримують лонг та шорт позиції. Сама біржа не стягує цю комісію; натомість механізм коригує вартість або прибуток від утримання позицій, стимулюючи ціну безстрокових ф'ючерсів залишатися близькою до ціни базового активу.





На MEXC механізм ставки фінансування гарантує, що ціна безстрокових ф'ючерсів залишається тісно прив'язаною до спотової індексної ціни, підтримуючи справедливість та стабільність ринку.





Загалом, правила фінансування платежів є наступними:

Якщо ставка фінансування є додатною, лонг позиції сплачують комісію за фінансування, а шорт позиції отримують комісію за фінансування. І навпаки, якщо ставка фінансування є від'ємною, лонг позиції отримують комісію за фінансування, а шорт позиції сплачують комісію за фінансування.

Тільки користувачі, які утримують позиції на момент фінансування, сплачують або отримують комісію за фінансування. Якщо позиція закрита до моменту фінансування, комісія за фінансування не сплачується і не отримується.

Оскільки для розрахунку комісії за фінансування потрібен час на обробку, будь-які ордери, виконані протягом ±15 секунд від моменту фінансування, можуть не бути включені в розрахунок комісії за фінансування. Комісія за фінансування обмінюється безпосередньо між користувачами, і MEXC Ф'ючерси не стягує жодної комісії за фінансування.









*BTN-Розпочніть свою подорож у торгівлі ф'ючерсами&BTNURL= https://www.mexc.com/uk-UA/futures/information/funding_list









Як і у ф'ючерсах, у спотовій торгівлі на MEXC також є дві ролі: мейкер і тейкер.

Мейкер: лімітний ордер, який не зіставляється відразу з поточними ордерами мейкера, але розміщується в книзі ордерів як ордер, що очікує на виконання. Це додає ліквідності ринку.

Тейкер: лімітний ордер або маркет ордер, який безпосередньо зіставляється з поточними ордерами мейкера, вилучаючи ліквідність з ринку.





Наразі ставки комісії на MEXC для спотової торгівлі становлять: 0,0000% для ордерів мейкера і 0,0500% для ордерів тейкера. Якщо ви утримуєте токени MX, ви можете отримати 20% знижку на комісії за торгівлю. Якщо ви утримуєте більше 500 MX, ви маєте право на 50% знижку.







Приклад: користувач продає 1 BTC на спотовому ринку BTC/USDT і отримує 100 000 USDT:

Якщо виконано як ордер мейкера: комісія = 100 000 × 0,0% = 0 USDT

Якщо виконано як ордер тейкера: комісія = 100 000 × 0,05% = 50 USDT





Примітка: за невиконані або скасовані ордери комісія не стягується.









Комісії часто не беруться до уваги, але вони є критичним фактором у визначенні довгострокової прибутковості.





Зниження витрат: стратегічний вибір між ордерами мейкера і тейкера або використання MX для компенсації комісій може значно знизити витрати на транзакції.

Поліпшення стратегії: ставки фінансування безпосередньо впливають на вартість утримання позицій, допомагаючи трейдерам визначати, чи слід утримувати позиції протягом тривалого часу.

Посилення усвідомлення ризиків: чітке розуміння механізмів комісій допомагає трейдерам уникнути непотрібних втрат через пропущені комісії за фінансування.

Збільшення прибутковості: при однаковій торговій стратегії ті, хто ефективно використовує структуру комісій, можуть досягти вищої чистої прибутковості.













Відвідайте офіційний вебсайт MEXC і перейдіть на сторінку Комісії за торгівлю, щоб переглянути детальну інформацію про комісії за ф'ючерсну та спотову торгівлю.













Відкрийте застосунок MEXC, торкніться свого профілю та перейдіть до Налаштування комісії, щоб переглянути відповідну інформацію про комісії.









Примітка: ставки комісії можуть відрізнятися для різних країн, регіонів та торгових пар. Будь ласка, використовуйте ставки, вказані на сторінці комісії за торгівлю на MEXC, як орієнтир. Під час торгівлі на MEXC завжди звертайте увагу на будь-які зміни в ставках комісії, щоб краще планувати свої торгові витрати.









Розуміння комісій за торгівлю та ставок фінансування MEXC не тільки допомагає точніше розрахувати витрати, але й покращує загальну ефективність ваших торгових стратегій. Незалежно від того, чи ви здійснюєте спотові або ф'ючерсні угоди, освоєння структури комісій є важливим кроком на шляху до більш професійної торгівлі.





Якщо ви хочете заощадити на комісіях, ви можете використовувати MX для отримання знижок на комісію за торгівлю. Згодом накопичені заощадження можуть бути значними.





Наразі MEXC проводить подію «Фестиваль без комісії» , що є ексклюзивною можливістю торгувати без комісій. Це дозволяє користувачам істотно зменшити торгові витрати, досягнувши мети «заощаджувати більше, торгувати більше, заробляти більше». На платформі MEXC ви можете повною мірою скористатися цією акцією, щоб користуватися перевагами низьких торгових витрат, випереджати ринкові тенденції та вловлювати навіть найкороткочасніші інвестиційні можливості, прискорюючи свій шлях до довгострокового зростання активів.







