Розуміння спотової торгівлі

2 вересня 2025
Торгівля криптовалютою зазвичай поділяється на дві категорії: спотова торгівля та ф'ючерсна торгівля.

Спотова торгівля — це купівля або продаж цифрових активів на ринку, тобто обмін двох криптовалют і володіння активами в результаті. Ціна в спотовій торгівлі, як правило, є ринковою ціною в режимі реального часу, що дозволяє трейдерам здійснювати угоди в будь-який час без визначеної дати закінчення терміну дії.

Як здійснювати спотову торгівлю на MEXC


У цій статті ми розглянемо спотову торгівлю на MEXC на прикладі MX. Через спрощеність торгового інтерфейсу в застосунку, в якому відсутня детальна інформація, що міститься на вебсайті, ми будемо використовувати вебсайт як приклад для детального пояснення. Версія застосунку не буде демонструватися.

1. Ознайомлення з торговим інтерфейсом


Інтерфейс спотової торгівлі на платформі MEXC розділений на шість частин: зона книги ордерів, зона графіку К-лінії, панель ордерів, зона вибору торгової пари, зона торгівлі та зона статусу ордерів.


1.1 Зона книги ордерів (Зона глибини ринку)


В зоні книги ордерів відображається кількість і сума ордерів на купівлю і продаж на спотовому ринку для обраної криптовалюти. Ви також можете налаштувати відображення накопичених даних для обох сторін. Крім того, ви можете відфільтрувати відображені ордери за кількістю знаків після коми.


1.2 Зона графіку K-лінії


В зоні графіку K-лінії в першу чергу відображаються дані про коливання цін обраної криптовалюти на спотових ринках. Ви можете вибрати різні часові періоди для відображення відповідно до ваших уподобань і потреб. Для отримання додаткових налаштувань, пов'язаних з K-лініями, ви можете звернутися до "Як налаштувати кольори та технічні індикатори графіка K-лінії".

Ви також можете переглянути відповідну інформацію про криптовалюту у вкладці [Інформація], щоб отримати більш повне розуміння про токен, яким ви хочете торгувати.


1.3 Панель ордерів


Якщо ви маєте намір розмістити спотовий ордер, всі ваші операції будуть виконуватися в панелі ордерів. На MEXC існує чотири типи спотових ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, стоп-лімітний ордер і ордер "Один скасовує інший" (OCO). Ви можете дізнатися більше про різні режими ордерів у статті "Різні типи спотових ордерів".


1.4 Зона вибору торгової пари


У правому куті інтерфейсу спотової торгівлі MEXC знаходиться зона вибору торгових пар. Ця зона дозволяє здійснювати дворівневу фільтрацію, з першим рівнем фільтрації за обраними, USDT, USDC та іншими типами торгових пар, і другим рівнем фільтрації за зонами (Головні, Інновації, Оцінка і т.д.). Він класифікує різні торгові криптовалюти на платформі MEXC. Ви можете знайти потрібні вам торгові пари за допомогою фільтрів різних рівнів або шляхом прямого пошуку.

Крім того, при відображенні даних у цій вкладці ви можете вибрати показ зміни у відсотках або переключитися на відображення за обсягом торгівлі. Для отримання додаткової інформації про зону вибору торгової пари ви можете звернутися до "Знайомство із зонами спотової торговлі на MEXC".


1.5 Зона торгівлі


У цій зоні відображаються останні торговельні дані для поточної спотової торгівлі криптовалютою, включаючи ціну, суму і час.


1.6 Зона статусу ордерів


В нижній частині сторінки спотової торгівлі MEXC ви побачите ваші поточні та попередні торговельні дані. Ви можете переглянути відповідні торговельні записи у вкладках "Відкриті ордери", "Історія ордерів", "Історія угод" і "Відкриті позиції". Для розуміння різних термінів у цій галузі, ви можете звернутися до "Пояснення термінів в записах про спотову торгівлю".


Якщо ви хочете налаштувати формат, стиль відображення чисел та інші параметри для всієї сторінки спотової торгівлі, ви можете дізнатися, як це здійснити, у цій статті "Як налаштувати параметри користувача".

2. Розміщення спотових ордерів


Ми розглянемо розміщення спотового ордера на прикладі лімітного ордера. Якщо ви хочете дізнатися більше про інші типи спотових торгових ордерів, ви можете ознайомитися зі статтею "Різні типи спотових ордерів".

2.1 Вебсайт


Перейдіть на офіційний вебсайт MEXC і авторизуйтесь на ньому. На панелі навігації на головній сторінці наведіть курсор на [Спот] і виберіть [Спот] у випадаючому меню, щоб перейти на сторінку спотової торгівлі.


На сторінці спотової торгівлі MX прокрутіть вниз до панелі ордерів. Тут ми розмістимо лімітний ордер на продаж MX для прикладу.

Наприклад, ми хочемо продати 20 токенів MX за ціною 3 USDT за кожен. У вкладці продажу введіть 3 USDT як ціну продажу в полі "Ціна" і 20 MX як кількість токенів у полі "Сума". Система автоматично розрахує загальну суму і відобразить її в полі "Всього". Клацніть [Продати MX], щоб завершити лімітний ордер на продаж MX.

Після розміщення ордера він з'явиться в розділі "Відкриті ордери". Лімітний ордер буде закритий тільки тоді, коли угода спрацює і буде виконана або коли ви вручну скасуєте його.


2.2 Застосунок


Відкрийте і авторизуйтесь в офіційному застосуноку MEXC, торкніться торгової пари [MX/USDT] внизу праворуч або введіть MX у верхньому рядку пошуку, щоб перейти на сторінку K-лінії для торгівлі MX. Торкніться [Продати MX], щоб перейти на сторінку розміщення ордерів.

На сторінці розміщення ордерів торкніться [MX] і виберіть [Ліміт] як тип ордеру. Введіть 3 USDT як ціну продажу і 20 MX як кількість продажу. Система автоматично розрахує для вас загальну суму. Торкніться [Продати MX], щоб завершити лімітний ордер на продаж MX.

Після розміщення ордера він з'явиться у вкладці "Відкриті ордери". Лімітний ордер буде закритий тільки тоді, коли угода буде запущена і виконана, або коли ви вручну скасуєте його.


3. Заключні рекомендації


Запрошуємо вас розпочати свою першу спотову угоду на платформі MEXC. Окрім спотової торгівлі, MEXC також пропонує ф'ючерсну торгівлю та різноманітні торговельні події. Ви можете кликнути на відповідні рекомендовані статті для ознайомлення з конкретними методами торгівлі та деталями участі.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


