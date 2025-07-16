Різні типи спотових ордерів





На платформі MEXC спотові ордери поділяються на чотири типи: лімітний ордер, маркет ордер, стоп-лімітний ордер та ордер ОСО (один скасовує інший).













За допомогою лімітних ордерів користувач може встановити ціну ордера, і ордери будуть виконуватися за вказаними цінами або за більш вигідними.





При розміщенні лімітного ордера, якщо в книзі ордерів є існуючі ордери, які відповідають вказаній користувачем ціні ордера, лімітний ордер буде негайно виконаний за найкращою доступною ціною. Якщо відповідні ордери відсутні, лімітний ордер залишиться в книзі ордерів до тих пір, поки він не буде виконаний або поки користувач не скасує його.





Розглянемо на прикладі MX:





Уявіть, що у вас на рахунку 10 MX. Поточна ринкова ціна 1 MX становить 2,94 USDT, і ви плануєте продати 10 MX за ціною 3 USDT кожен.





Під графіком K-лінії на вкладці [Спот] виберіть [Ліміт]. У правій частині введіть ціну продажу (3 USDT) в полі [Ціна] і суму продажу (10 MX) в полі [Сума]. Ви побачите, що цей ордер призведе до остаточної суми угоди в 30 USDT. Клацніть [Продати MX], щоб завершити лімітний ордер на продаж ваших токенів MX.





Якщо ви плануєте купити MX, в лівій частині ви можете ввести ціну купівлі і суму купівлі в полях [Ціна] і [Сума]. Потім клацніть [Купити MX] і дочекайтеся виконання лімітного ордера.









Через поточну ринкову ціну MX на рівні 2,83 USDT і відсутність ліквідності на ринку на рівні 3 USDT, виконання лімітного ордера може зайняти деякий час.





Протягом періоду очікування, якщо ви вирішите більше не чекати, ви можете натиснути на кнопку [Скасувати], щоб завершити торгівлю. Під час очікування виконання лімітного ордера ваші токени MX будуть заблоковані, що зробить їх недоступними для інших торгових операцій. Після того, як ви натиснете кнопку [Скасувати] для виконання ордера, заблоковані токени MX будуть розблоковані, звільнивши їх для використання в інших торгових операціях.













Маркет ордер дозволяє користувачам швидко укладати угоди за поточною ринковою ціною. З маркет ордерами користувачам не потрібно встановлювати ціну, оскільки їм потрібно лише вказати кількість.





Важливо зазначити, що коли ринкові ціни дуже волатильні, використання ринкового ордера може призвести до того, що кінцева ціна виконання може відрізнятися від початкової ціни, показаної користувачеві. Наприклад, якщо поточна ціна MX становить 2,94 USDT і ви розміщуєте маркет ордер на купівлю 100 MX за 294 USDT, ціна може коливатися між моментом, коли ви клацнули кнопку купити, і часом, коли ордер буде виконано, в результаті чого фактична кількість токенів MX буде відрізнятися від 100.





Давайте використаємо MX як приклад, щоб показати, як розмістити маркет ордер:





Уявіть, що ви хочете продати 10 MX за ринковою ціною. Клацніть на [Спот] і виберіть [Ринок]. У правій частині введіть суму продажу (10 MX) в поле [Сума] і клацніть [Продати MX], щоб завершити маркет ордер на продаж.





Якщо ви хочете купити токени MX за ринковою ціною, в лівій частині введіть суму USDT, яку ви хочете витратити, в поле [Сума] і клацніть [Купити MX], щоб завершити маркет ордер на купівлю.









Ринкові ордери часто використовуються трейдерами, які прагнуть до стратегій швидкого входу або виходу, оскільки ці ордери можуть бути швидко виконані за ринковою ціною.









За допомогою стоп-лімітних ордерів користувачі можуть встановлювати тригерні ціни, а також суми купівлі/продажу і кількість. Коли ринкова ціна досягне тригерної ціни, система розмістить лімітний ордер за вказаною ціною.





Для прикладу візьмемо MX:





Уявіть, що поточна ринкова ціна MX становить 2,94 USDT, і ви очікуєте, що ціна MX продовжить зростати після перевищення 3 USDT. В результаті ви маєте намір продати 10 MX, які вам належать, за ціною 3,5 USDT.





На вкладці [Спот] виберіть [Стоп-ліміт]. У правій частині введіть тригерну ціну (3 USDT) в поле [Тригерна ціна], ціну продажу (3,5 USDT) в поле [Ціна] і суму продажу (10 MX) в поле [Сума]. Потім клацніть [Продати MX], щоб завершити ордер.









Під час очікування виконання ордера ваші токени MX будуть заморожені, що зробить їх недоступними для інших торгових операцій. У будь-який момент до виконання ордера ви можете скасувати його, клацнувши [Скасувати].









Аналогічно, якщо ви очікуєте, що ціна MX продовжить знижуватися після падіння нижче, наприклад, 2,8 USDT, і це надасть вам можливість купити за нижчою ціною, ви можете скористатися стоп-лімітним ордером зліва. Встановіть відповідну тригерну ціну, а також ціну купівлі та суму. Коли ринкова ціна досягне тригерної ціни, ордер буде розміщено в книзі ордерів.





Якщо ви хочете дізнатися більше про стоп-лімітні ордери, ви можете прочитати про них тут: Що таке стоп-лімітний ордер









Ордер OCO (один скасовує інший) складається із двох типів ордерів: стоп-лімітного ордера та лімітного ордера. Якщо стоп-лімітний ордер спрацьовує або якщо лімітний ордер виконується повністю або частково, інший ордер автоматично скасовується. Якщо будь-який ордер скасовується вручну, інший ордер також скасовується одночасно.





Ордер OCO може допомогти забезпечити кращу ціну виконання при купівлі/продажу. Під час спотової торгівлі інвестори, які бажають одночасно розмістити стоп-лімітний ордер разом із лімітним ордером, можуть використовувати цю торгову стратегію.





На момент написання статті ордери OCO доступні лише для певних токенів, зокрема BTC. Скористаємося BTC для прикладу:





Припустимо, що поточна ціна BTC становить 43 400 $, і ви хочете здійснити купівлю, коли ціна впаде до 41 000 $. Однак, якщо ціна BTC продовжуватиме зростати, і ви вважаєте, що навіть після перевищення відмітки у 45 000 $, криптовалюта продовжуватиме зростати, ви хочете мати можливість здійснити купівлю, коли ціна досягне 45 500 $.





На сторінці торгівлі BTC у вкладці "Спот" клацніть на [ᐯ] поруч зі "Стоп-ліміт" і виберіть [OCO]. Ліворуч введіть 41 000 у поле "Ліміт", 45 000 у поле "Тригерна ціна" та 45 500 у поле "Ціна". Потім введіть суму купівлі в полі "Сума" та клацніть [Купити BTC], щоб розмістити ордер.









Використовуючи ордер OCO у своїй стратегії спотової торгівлі, інвестори можуть одночасно встановлювати тригерну ціну для TP/SL, а також лімітну ціну не розміщуючи два окремих ордери. Це може заощадити час і зусилля та підвищивши ефективність торгівлі. Якщо ви хочете дізнатися більше про ордер OCO (один скасовує інший), перейдіть за посиланням: Що таке ордер "Один скасовує інший" (OCO)









Щоб перевірити історію ваших ордерів, клацніть на [Ордери] у верхньому правому куті офіційного сайту MEXC і виберіть [Спотові ордери]. Тут ви можете отримати доступ до записів всіх ваших спотових ордерів та транзакцій.









Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.



