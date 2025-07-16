Що таке книга ордерів та глибина ордерів









У торгівлі криптовалютою книга ордерів ─ це відсортований за ціною список, що містить усі поточні ордери на купівлю та продаж на ринку. Більшість централізованих бірж використовують модель книги ордерів, де мейкери створюють ордери за різними ціновими рівнями, які фіксуються у книзі ордерів, а тейкери приймають ці ордери, щоб завершити угоду.









Глибина ордерів означає загальну кількість ордерів по кожній ціновій точці в книзі ордерів. Вивчаючи глибину ордерів, трейдери можуть зрозуміти ліквідність ринку, тобто кількість ордерів, які можуть бути виконані негайно. Більша глибина ордерів зазвичай вказує на вищу ліквідність, в той час як мала глибина ордерів може призвести до більшої волатильності цін або повільнішого виконання угод.





Книга ордерів та глибина ордерів надають ринкову інформацію та індикатори, пропонуючи дані для прийняття рішень трейдерами. Трейдери можуть використовувати книги ордерів, щоб зрозуміти поточну ситуацію з купівлею та продажем на ринку, включаючи найкращі ціни попиту (бід) і пропозиції (аск) та рівень конкуренції. Глибина ордерів допомагає трейдерам оцінити ліквідність ринку та ймовірність виконання угод.













Книга ордерів зазвичай складається з чотирьох частин: ордери на купівлю, ордери на продаж, ціна та кількість ордера.





Ордери на купівлю: список заявок від покупців, які бажають придбати активи за певними цінами.





Ордери на продаж: список заявок від продавців, які бажають продати активи за певними цінами.





Ціна: рівні цін ордерів на купівлю і продаж. Кожен рівень ціни показує кількість ордерів на купівлю або продаж активів.





Кількість ордера: кількість активів в ордерах на купівлю і продаж.









4.1 Отримання ордерів: коли трейдери розміщують ордери на купівлю або продаж, торгова платформа отримує ці ордери.





4.2 Запис інформації про ордер: ордери зазвичай містять таку інформацію, як напрямок торгівлі, кількість, ціна і час ордера.





4.3 Сортування ордерів: книга ордерів сортує ордери на купівлю і продаж за ціною від вищої до нижчої або від нижчої до вищої, групуючи ордери з однаковою ціною разом.





4.4 Оновлення книги ордерів: коли створюються нові ордери, книга ордерів вставляє їх у відповідне місце за ціною і оновлює книгу ордерів.





4.5 Зіставлення угод: коли ціни на купівлю і продаж ордерів збігаються, здійснюється угода.





4.6 Оновлення глибини ордера: книга ордерів відповідно оновлює глибину ордера, коли ордери збігаються або скасовуються, відображаючи загальну кількість ордерів на купівлю і продаж по кожній ціновій точці.





4.7 Оновлення в режимі реального часу: книга ордерів оновлюється в режимі реального часу на торговій платформі, відображаючи нові ордери і завершені угоди, що дозволяє трейдерам приймати рішення на основі останніх ринкових умов.









5.1 Прозорість цін: книга ордерів надає інформацію про ціни для ордерів на купівлю та продаж на ринку, що дозволяє трейдерам чітко розуміти поточні рівні ринкових цін.





5.2 Оцінка глибини ринку: ринки з більшою глибиною, як правило, є більш привабливими, оскільки вони пропонують вищу ліквідність і менші спреди між цінами попиту і пропозиції (бід та аск), що полегшує трейдерам здійснення операцій купівлі-продажу.





5.3 Моніторинг та аналіз ринку: трейдери можуть спостерігати за змінами в книзі ордерів, щоб порівняти співвідношення купівлі та продажу на ринку, і використовувати цю інформацію для розробки торгових стратегій та прогнозування цінових тенденцій.









6.1 Глибина злиття: система відображає ордери на основі встановленої вами точності відображення.









6.2 Способи відображення ордерів: існує два режими відображення ордерів — "Сума" та "Сукупно".





Сума: фон гістограми відображає кількість ордерів на купівлю та продаж.





Сукупно: фон графіка глибини відображає глибину ордерів на купівлю і продаж.





6.3 Відображення ордерів: якщо ви встановите прапорець "Показати сер. ціну і суму", система розрахує і відобразить середню ціну, назви токенів і суму обміняних токенів у спливному вікні, коли ви наведете курсор миші на дані ордера.







