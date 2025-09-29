У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не тіУ спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті
Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

29 вересня 2025MEXC
У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не тільки власний рух цін, але й конкретний набір правил розміщення ордерів, включаючи мінімальну суму ордера, мінімальну зміну ціни, мінімальну вартість ордера та максимальну кількість відкритих ордерів для різних типів ордерів. Без знання цих правил трейдери можуть зіткнутися з помилками при розміщенні ордерів у критичні моменти, втрачаючи ринкові можливості.

1. Що таке правила торгівлі на ринку?


Під час проведення спотової торгівлі на MEXC кожна торгова пара має свій набір правил торгівлі. Ці правила охоплюють такі аспекти, як мінімальна сума ордера, мінімальна зміна ціни та мінімальна загальна вартість ордера.

Оскільки різні торгові пари входять до різних спотових ринків (таких як USDT, USDC, BTC або ETH), користувачі MEXC повинні розуміти та дотримуватися конкретних правил ринку, на якому вони торгують. В іншому випадку ордери, які не відповідають вимогам, можуть бути не виконані.

2. Основні типи торгових ринків


На MEXC основні спотові торгові ринки включають:
  • Ринок USDT: торгові пари з котируванням в USDT. Наприклад, BTC/USDT означає торгівлю BTC за USDT.
  • Ринок ETH: торгові пари з котируванням в ETH. Наприклад, MX/ETH означає торгівлю MX за ETH.
  • Ринок BTC: торгові пари з котируванням у BTC. Наприклад, MX/BTC означає торгівлю MX за BTC.
  • Ринок USDC: торгові пари з котируванням в USDC. Наприклад, ETH/USDC означає те, що можна торгувати ETH за USDC.
  • Ринок USDE: торгові пари з котируванням в USDE. Наприклад, SOL/USDE означає те, що можна торгувати SOL за USDE.
  • Ринок EUR: торгові пари з котируванням в EUR. Наприклад, BTC/EUR означає те, що можна торгувати BTC за EUR.
  • Ринок BRL: торгові пари з котируванням у BRL. Наприклад, BTC/BRL означає те, що можна торгувати BTC за BRL.

3. Що таке умови ордера та які з них необхідно знати


3.1 Мінімальна сума ордера


Мінімальна сума ордера — це найменша кількість токенів, необхідна для розміщення ордера.

На MEXC ви можете купувати або продавати криптовалюти в будь-якій торговій парі. Однак кожен ордер повинен відповідати вимогам щодо мінімальної суми ордера, інакше він не буде виконаний. Після успішного розміщення ордера він буде зіставлений та виконаний системою.

3.2 Мінімальна зміна суми


Мінімальна зміна суми — це найменша одиниця, на яку можна скоригувати кількість ордера для певної торгової пари. Іншими словами, вона визначає точність змін кількості. Наприклад, якщо мінімальна зміна суми для торгової пари становить 0,01, то кількість ордера можна збільшити або зменшити тільки на кратні 0,01.

3.3 Мінімальна зміна ціни


Мінімальна зміна ціни — це найменша одиниця, на яку може бути скоригована ціна торгової пари, виміряна у валюті котирування цього ринку.

Наприклад, у торговій парі MX/USDT, якщо мінімальна зміна ціни становить 0,1 USDT, то ціна MX може коливатися лише в межах кратних 0,1 USDT.

3.4 Мінімальна загальна вартість ордера


Мінімальна загальна вартість ордера є базовим порогом для спотової торгівлі. При виборі торгової пари та розміщенні ордера на купівлю, ордер повинен відповідати мінімальній загальній вартості для цієї пари, перш ніж він зможе увійти в процес зіставлення.

Мінімальна загальна вартість ордера на кожному ринку є такою:
  • Ринок USDT: 1 USDT за ордер
  • Ринок ETH: 0,0001 ETH за ордер
  • Ринок BTC: 0,000005 BTC за ордер
  • Ринок USDC: 5 USDC за ордер
  • Ринок TUSD: 5 TUSD за ордер
  • Ринок BUSD: 5 BUSD за ордер

3.5 Максимальна сума за маркет ордером


Наразі спотова торгівля на MEXC підтримує чотири типи ордерів: лімітний ордер, маркет ордер, стоп-лімітний ордер та OCO. При розміщенні маркет ордера існує обмеження на максимальну суму, дозволену за одним ордером. Це обмеження допомагає запобігти надмірним коливанням цін та забезпечує стабільність ринку. Для отримання детальнішої інформації про типи ордерів у спотовій торгівлі, будь ласка, зверніться до статті «Різні типи спотових ордерів».

3.6 Максимальна кількість для лімітних ордерів


При розміщенні лімітного ордера платформа встановлює максимальну кількість, яку можна розмістити за одним ордером. Це обмеження допомагає зменшити ризик надмірних коливань цін або недостатньої ліквідності під час торгівлі.

3.7 Максимальна кількість для умовних ордерів


Умовні ордери (такі як стоп-лімітні ордери) також мають обмеження щодо максимальної кількості ордера після встановлення тригерної ціни. Це правило призначене для запобігання раптовим ринковим потрясінням, які можуть спричинити великі торговельні угоди після спрацьовування.

4. Переваги розуміння правил ринкової торгівлі


Опанувавши правила ринкової торгівлі на MEXC, трейдери можуть не тільки зменшити ризик невдач ордерів, спричинених невиконанням умов, але й сформулювати торгові стратегії з більшою точністю.

Наприклад, знання мінімальної зміни ціни допомагає ефективніше встановлювати ціни купівлі та продажу, а розуміння мінімальної вартості ордера запобігає втраті можливостей через недостатню суму ордера.

Крім того, для торгівлі великими обсягами або з високою частотою, знання обмежень кількості ордера заздалегідь дозволяє оптимізувати розміщення ордерів і мінімізувати затримки або прослизання, спричинені системними обмеженнями.

5. Як уникнути невдалих ордерів на MEXC


У спотовій торгівлі, особливо при виконанні великих або короткострокових угод, ордери можуть бути невдалими, якщо вони не відповідають правилам торгівлі на ринку. Щоб мінімізувати цей ризик, рекомендується:
  • Заздалегідь перевірити правила торгової пари: на сторінці торгівлі MEXC або в Довідковому центрі перегляньте мінімальну суму ордера, зміну ціни, мінімальну вартість ордера та інші вимоги для вибраної пари.
  • Користуйтеся офіційною службою підтримки клієнтів та чат-ботами: перед тим, як торгувати, підтвердьте деталі правил в онлайн-службі підтримки клієнтів MEXC або чат-боті, особливо під час торгівлі на різних ринках.

Рекомендовано до прочитання:


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

