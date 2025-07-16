Хто такі мейкери та тейкери?

1. Мейкери та тейкери Ринок торгівлі криптовалютою складається з мейкерів і тейкерів. Мейкери — це трейдери, які створюють ордери і розміщують їх у книзі ордерів, чекаючи, поки інші їх виконають. Тейк1. Мейкери та тейкери Ринок торгівлі криптовалютою складається з мейкерів і тейкерів. Мейкери — це трейдери, які створюють ордери і розміщують їх у книзі ордерів, чекаючи, поки інші їх виконають. Тейк
1. Мейкери та тейкери


Ринок торгівлі криптовалютою складається з мейкерів і тейкерів. Мейкери — це трейдери, які створюють ордери і розміщують їх у книзі ордерів, чекаючи, поки інші їх виконають. Тейкери — це трейдери, які приймають наявні ордери з книги ордерів. Основна відмінність між ними полягає в тому, що мейкери забезпечують ліквідність, а тейкери споживають ліквідність.

Для бірж, які використовують механізм узгодження (співставлення) угод, мейкери відіграють більш важливу роль, оскільки вони можуть збільшити глибину книги ордерів, тим самим підвищуючи привабливість платформи як торгового майданчика.


2. Механізм узгодження книги ордерів


Це механізм узгодження, що забезпечує відповідність ордерів як від покупців, так і від продавців. мейкери створюють ордери на різних цінових рівнях, які реєструються в книзі ордерів, в той час як тейкери узгоджують ордери відповідних цінових рівнів, щоб завершити торгівлю.

Для ілюстрації розглянемо простий приклад. Якщо ви хочете купити токени MX за ціною 3 USDT, на ринку повинні бути мейкери, які продають MX за ціною 3 USDT або нижче. В іншому випадку ви не зможете купити. Для кожної завершеної угоди потрібні як покупці, так і продавці. В іншому випадку ордери не можуть бути виконані.

Більшість централізованих бірж використовують цей механізм узгодження книги ордерів. Перевагами цієї моделі є її простота (користувачам легко зрозуміти), універсальність (трейдери можуть встановлювати такі ордери, як стоп-лос) і швидкість (швидкі угоди зменшують збитки через прослизання).

3. Ліквідність ринку


Коли обидві сторони в ринковій торгівлі можуть швидко завершити обмін активами за очікуваною ціною, це свідчить про здорову ліквідність ринку. Популярні токени, такі як BTC, ETH і MX, зазвичай мають хорошу ліквідність. Однак менш популярні токени можуть мати труднощі із виконанням угод, що свідчить про нестачу ліквідності. Це явище особливо поширене серед NFT.

У наведеному вище прикладі MX — це токен з винятковою ліквідністю, що призводить до великої кількості угод на ринку. Для токенів з низькою ліквідністю може бути складно продати активи за бажаною ціною, а для здійснення угоди може знадобитися значне зниження ціни.

Це також підкреслює недолік використання механізму узгодження книги ордерів. В умовах недостатньої ліквідності ринку, досвід торгівлі для мейкерів може бути незадовільним.

4. Як дізнатися, ви мейкер чи тейкер


Найпростіший спосіб дізнатися, чи є ви мейкером або тейкером, — це ознайомитися з їхніми поняттями та характеристиками. Мейкер — це той, хто створює ордер, забезпечуючи ліквідність і найкращу можливу ціну виконання на ринку. З іншого боку, тейкер — це той, хто негайно виконує ордер, споживаючи існуючу ліквідність, а не сприяючи її збільшенню.

Якщо розміщений вами ордер не з'являється в книзі ордерів і негайно виконується, ви, безсумнівно, є тейкером. Ось чому маркет ордери класифікуються як ордери тейкера, оскільки вони призначені для негайного виконання.

Якщо розміщений вами ордер не виконується негайно, але з'являється в книзі ордерів, він збільшує кількість ордерів в книзі ордерів, тим самим сприяючи підвищенню ліквідності на ринку. Таким чином, ваша угода вважається ордером мейкера.

5. Як переглянути ролі ордерів на MEXC


Що стосується історії ваших ордерів, MEXC пропонує детальну інформацію, яка показує, яку роль ви відіграли в кожній угоді. Ви можете отримати доступ до цієї інформації як через вебсайт, так і через застосунок.

5.1 Вебсайт


Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. Клацніть на [Ордери] у верхньому правому куті і виберіть [Спотові ордери]. На сторінці спотових ордерів перейдіть на вкладку [Історія угод], де ви можете перевірити свої минулі спотові ордери, щоб побачити, чи були ви тейкером або мейкером в кожній угоді.


Аналогічно, на офіційному вебсайті MEXC клацніть [Ордери] у верхньому правому куті і виберіть [Ф'ючерсні ордери]. На сторінці ордерів перейдіть на вкладку [Історія ордерів] і виберіть [Історія угод] для типу ордера. Ви можете перевірити свої минулі ф'ючерсні ордери, щоб побачити, чи були ви тейкером або мейкером в кожній угоді.


5.2 Застосунок


Увійдіть у застосунок MEXC. На головній сторінці торкніться іконки користувача у верхньому лівому кутку. Потім торкніться [Транзакції], виберіть [Спотові ордери] і перейдіть на [Історія угод], щоб перевірити ваші минулі спотові ордери і побачити, чи були ви тейкером або мейкером в кожній угоді.


Увійдіть у застосунок MEXC. На головній сторінці торкніться іконки користувача у верхньому лівому кутку. Потім торкніться [Транзакції], виберіть [Ф'ючерсні ордери] і перейдіть на [Історія ордерів]. Під опціями фільтрації нижче виберіть [Історія ордерів], і ви зможете перевірити свої минулі ордери, щоб побачити, чи були ви тейкером або мейкером в кожній угоді.


Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

