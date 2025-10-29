ราคาปัจจุบัน Freya Protocol วันนี้ คือ 0.01028515 USD ติดตามการอัปเดตราคา FREYA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FREYA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Freya Protocol วันนี้ คือ 0.01028515 USD ติดตามการอัปเดตราคา FREYA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FREYA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
Freya Protocol (FREYA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:11:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Freya Protocol (FREYA) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Freya Protocol (FREYA) คือ $0.01028515 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFREYA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00956713 และราคาสูงสุด $ 0.01224209 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FREYA คือ $ 0.04563979 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FREYA มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -14.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -46.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Freya Protocol คือ $ 5.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FREYA คือ 500.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 548599973.8588991 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.64M

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Freya Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.00174854286771315
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freya Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020742720
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freya Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005506988
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Freya Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.000963210410044433

วันนี้$ -0.00174854286771315-14.53%
30 วัน$ -0.0020742720-20.16%
60 วัน$ +0.0005506988+5.35%
90 วัน$ +0.000963210410044433+10.33%

อะไรคือ Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Freya Protocol (FREYA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Freya Protocol (FREYA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Freya Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Freya Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Freya Protocol (FREYA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Freya Protocol (FREYA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FREYAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วันนี้ Freya Protocol (FREYA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FREYA เป็นUSD คือ 0.01028515 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FREYA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FREYA เป็น USD คือ $ 0.01028515 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Freya Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FREYA คือ $ 5.15M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FREYA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FREYA คือ 500.31M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FREYA คือเท่าใด?
FREYA ถึงราคา ATH ที่ 0.04563979 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FREYA คือเท่าไร?
FREYA ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FREYA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FREYA คือ -- USD
ปีนี้ FREYA จะสูงขึ้นอีกไหม?
FREYA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FREYA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

