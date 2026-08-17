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ราคาปัจจุบัน Karma by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARMA เท่ากับ 934,035 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Karma by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KARMA เท่ากับ 934,035 USD ติดตามการอัปเดตราคา KARMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Karma by Virtuals ราคา (KARMA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KARMA เป็น USD

$0.00093323
$0.00093323$0.00093323
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Karma by Virtuals (KARMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:25:25 (UTC+8)

ราคา Karma by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน Karma by Virtuals (KARMA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.60% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KARMA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KARMA.

Karma by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 934,035 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B KARMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KARMA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0.00100614 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00435499 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KARMA เคลื่อนไหว -0.18% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -23.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.91K.

Karma by Virtuals (KARMA) ข้อมูลการตลาด

$ 934.04K
$ 934.04K$ 934.04K

$ 2.91K
$ 2.91K$ 2.91K

$ 934.04K
$ 934.04K$ 934.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Karma by Virtuals คือ $ 934.04K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.91K อุปทานหมุนเวียนของ KARMA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 934.04K

ประวัติราคา Karma by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0.00100614
$ 0.00100614$ 0.00100614
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100614
$ 0.00100614$ 0.00100614

$ 0.00435499
$ 0.00435499$ 0.00435499

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-6.59%

-23.49%

-23.49%

ประวัติราคา Karma by Virtuals (KARMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Karma by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karma by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karma by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Karma by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.59%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Karma by Virtuals

การคาดการณ์ราคา Karma by Virtuals (KARMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KARMA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Karma by Virtuals (KARMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Karma by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Karma by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KARMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Karma by Virtuals

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Karma by Virtuals (KARMA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Crypto Card IssuerRobinhood Ecosystem

เกี่ยวกับ Karma by Virtuals

ราคาปัจจุบันของ Karma by Virtuals คือเท่าไร?

Karma by Virtuals (KARMA) ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -6.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Karma by Virtuals มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Crypto Card Issuer,Robinhood Ecosystem KARMA มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ KARMA ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KARMA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Karma by Virtuals มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000.0 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ KARMA คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Karma by Virtuals ครองอันดับตลาดที่ #2916 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿30164158.72149159900000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Karma by Virtuals มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -6.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Karma by Virtuals เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Crypto Card Issuer,Robinhood Ecosystem KARMA แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Karma by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:25:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Karma by Virtuals (KARMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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