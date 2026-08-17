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ราคาปัจจุบัน Humanoid Network by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HAN เท่ากับ 191,216 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Humanoid Network by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด HAN เท่ากับ 191,216 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Humanoid Network by Virtuals ราคา (HAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAN เป็น USD

$0.00019022
$0.00019022$0.00019022
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Humanoid Network by Virtuals (HAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:53:59 (UTC+8)

ราคา Humanoid Network by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน Humanoid Network by Virtuals (HAN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HAN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ HAN.

Humanoid Network by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 191,216 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B HAN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HAN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01030078 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HAN เคลื่อนไหว -0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -27.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 98.96.

Humanoid Network by Virtuals (HAN) ข้อมูลการตลาด

$ 191.22K
$ 191.22K$ 191.22K

$ 98.96
$ 98.96$ 98.96

$ 191.22K
$ 191.22K$ 191.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Humanoid Network by Virtuals คือ $ 191.22K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 98.96 อุปทานหมุนเวียนของ HAN คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 191.22K

ประวัติราคา Humanoid Network by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01030078
$ 0.01030078$ 0.01030078

$ 0
$ 0$ 0

-0.25%

-5.41%

-27.22%

-27.22%

ประวัติราคา Humanoid Network by Virtuals (HAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Humanoid Network by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Humanoid Network by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Humanoid Network by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Humanoid Network by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.41%
30 วัน$ 0-95.63%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Humanoid Network by Virtuals

การคาดการณ์ราคา Humanoid Network by Virtuals (HAN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HAN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Humanoid Network by Virtuals (HAN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Humanoid Network by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Humanoid Network by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HAN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Humanoid Network by Virtuals

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เกี่ยวกับ Humanoid Network by Virtuals

ราคาปัจจุบันของ Humanoid Network by Virtuals คือเท่าไร?

Humanoid Network by Virtuals ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -5.41% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

HAN เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -5.41% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก HAN กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Humanoid Network by Virtuals มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem HAN แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Humanoid Network by Virtuals ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿6175774.41318186784000 ส่งผลให้ HAN อยู่ในอันดับที่ #4768 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

HAN มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Humanoid Network by Virtuals มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ HAN อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 1000000000.0 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Humanoid Network by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:53:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Humanoid Network by Virtuals (HAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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