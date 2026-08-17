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ราคาปัจจุบัน Shadow Combat League วันนี้ คือ 0.00124312 USD มูลค่าตลาด SCL เท่ากับ 1,205,687 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Shadow Combat League วันนี้ คือ 0.00124312 USD มูลค่าตลาด SCL เท่ากับ 1,205,687 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Shadow Combat League ราคา (SCL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCL เป็น USD

$0.00124531
$0.00124531$0.00124531
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Shadow Combat League (SCL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:56:53 (UTC+8)

ราคา Shadow Combat League วันนี้

ราคาปัจจุบัน Shadow Combat League (SCL) วันนี้ $ 0.00124312, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SCL เป็น USD คือ $ 0.00124312 ต่อ SCL.

Shadow Combat League มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,205,687 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 969.70M SCL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SCL เทรดระหว่าง $ 0.00122951 (ต่ำ) กับ $ 0.00125713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0063319 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00114901

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SCL เคลื่อนไหว +0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 144.59.

Shadow Combat League (SCL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 144.59
$ 144.59$ 144.59

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

969.70M
969.70M 969.70M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Shadow Combat League คือ $ 1.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 144.59 อุปทานหมุนเวียนของ SCL คือ 969.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.24M

ประวัติราคา Shadow Combat League USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00122951
$ 0.00122951$ 0.00122951
ต่ำสุด 24h
$ 0.00125713
$ 0.00125713$ 0.00125713
สูงสุด 24h

$ 0.00122951
$ 0.00122951$ 0.00122951

$ 0.00125713
$ 0.00125713$ 0.00125713

$ 0.0063319
$ 0.0063319$ 0.0063319

$ 0.00114901
$ 0.00114901$ 0.00114901

+0.39%

+0.78%

-0.48%

-0.48%

ประวัติราคา Shadow Combat League (SCL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Shadow Combat League เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shadow Combat League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005720848
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shadow Combat League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007779035
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Shadow Combat League เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000014140735647223

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.78%
30 วัน$ -0.0005720848-46.02%
60 วัน$ -0.0007779035-62.57%
90 วัน$ -0.0000014140735647223-0.00%

การคาดการณ์ราคา Shadow Combat League

การคาดการณ์ราคา Shadow Combat League (SCL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SCL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Shadow Combat League (SCL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Shadow Combat League อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Shadow Combat League จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SCL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Shadow Combat League

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Shadow Combat League (SCL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemRobotics

เกี่ยวกับ Shadow Combat League

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Shadow Combat League คือเท่าไร?

Shadow Combat League (SCL) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0401458928090067680000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Shadow Combat League ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย SCL แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Shadow Combat League ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Shadow Combat League อยู่ในอันดับที่ #2681 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿38937014.17659835180000 ซึ่งทำให้ Shadow Combat League อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ SCL?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 969704501.6779686 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Shadow Combat League เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.0397063651679660140000 จนถึง ฿0.0405983382352360820000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Shadow Combat League เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem,Robotics อื่นๆ SCL ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Shadow Combat League

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:56:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Shadow Combat League (SCL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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