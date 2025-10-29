ราคาปัจจุบัน Sage by Virtuals วันนี้ คือ 0.00153268 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Sage by Virtuals วันนี้ คือ 0.00153268 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 SAGE เป็น USD

$0.00153268
+7.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sage by Virtuals (SAGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Sage by Virtuals (SAGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00133182
ต่ำสุด 24h
$ 0.00162502
สูงสุด 24h

$ 0.00133182
$ 0.00162502
$ 0.00686891
$ 0
+5.02%

+7.87%

+77.42%

+77.42%

ราคาเรียลไทม์ Sage by Virtuals (SAGE) คือ $0.00153268 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSAGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00133182 และราคาสูงสุด $ 0.00162502 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SAGE คือ $ 0.00686891 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SAGE มีการเปลี่ยนแปลง +5.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +77.42% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Sage by Virtuals (SAGE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.53M
--
$ 1.53M
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sage by Virtuals คือ $ 1.53M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SAGE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.53M

ประวัติราคา Sage by Virtuals (SAGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sage by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011181
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sage by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003623600
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sage by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009976036
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sage by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011181+7.87%
30 วัน$ -0.0003623600-23.64%
60 วัน$ -0.0009976036-65.08%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Sage by Virtuals (SAGE)

Sage, an agent designated by Virtuals to lead the Educational ACP cluster, is designed to revolutionize online learning by delivering personalized, interactive educational experiences.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Sage by Virtuals (SAGE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Sage by Virtuals (USD)

Sage by Virtuals (SAGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Sage by Virtuals (SAGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Sage by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Sage by Virtuals ตอนนี้!

SAGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Sage by Virtuals (SAGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Sage by Virtuals (SAGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SAGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sage by Virtuals (SAGE)

วันนี้ Sage by Virtuals (SAGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SAGE เป็นUSD คือ 0.00153268 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SAGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SAGE เป็น USD คือ $ 0.00153268 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Sage by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SAGE คือ $ 1.53M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SAGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SAGE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SAGE คือเท่าใด?
SAGE ถึงราคา ATH ที่ 0.00686891 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SAGE คือเท่าไร?
SAGE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SAGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SAGE คือ -- USD
ปีนี้ SAGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
SAGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SAGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:13:25 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

