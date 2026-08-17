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ราคาปัจจุบัน UranoToken วันนี้ คือ 0.057709 USD มูลค่าตลาด URANO เท่ากับ 3,057,338 USD ติดตามการอัปเดตราคา URANO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน UranoToken วันนี้ คือ 0.057709 USD มูลค่าตลาด URANO เท่ากับ 3,057,338 USD ติดตามการอัปเดตราคา URANO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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UranoToken ราคา (URANO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 URANO เป็น USD

$0.057709
$0.057709$0.057709
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
UranoToken (URANO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:45:25 (UTC+8)

ราคา UranoToken วันนี้

ราคาปัจจุบัน UranoToken (URANO) วันนี้ $ 0.057709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน URANO เป็น USD คือ $ 0.057709 ต่อ URANO.

UranoToken มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,057,338 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 52.98M URANO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา URANO เทรดระหว่าง $ 0.057608 (ต่ำ) กับ $ 0.058059 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.059917 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.05353

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น URANO เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.86K.

UranoToken (URANO) ข้อมูลการตลาด

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

$ 3.86K
$ 3.86K$ 3.86K

$ 57.71M
$ 57.71M$ 57.71M

52.98M
52.98M 52.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UranoToken คือ $ 3.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.86K อุปทานหมุนเวียนของ URANO คือ 52.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 57.71M

ประวัติราคา UranoToken USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.057608
$ 0.057608$ 0.057608
ต่ำสุด 24h
$ 0.058059
$ 0.058059$ 0.058059
สูงสุด 24h

$ 0.057608
$ 0.057608$ 0.057608

$ 0.058059
$ 0.058059$ 0.058059

$ 0.059917
$ 0.059917$ 0.059917

$ 0.05353
$ 0.05353$ 0.05353

--

+0.00%

-0.92%

-0.92%

ประวัติราคา UranoToken (URANO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UranoToken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UranoToken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UranoToken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UranoToken เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000023312506325

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.00%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.00000023312506325+0.00%

การคาดการณ์ราคา UranoToken

การคาดการณ์ราคา UranoToken (URANO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ URANO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา UranoToken (URANO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ UranoToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา UranoToken จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา URANO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา UranoToken

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เกี่ยวกับ UranoToken

ราคาปัจจุบันของ UranoToken คือเท่าไร?

UranoToken ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.86381176495945298000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.00% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ UranoToken คือ ฿1.93512293612912274000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿1.7288437466994666000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ URANO ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿98742007.89924628836000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #1898 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ UranoToken เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ URANO

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 52978735.70191229 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

UranoToken อยู่ในหมวดหมู่ใด?

UranoToken อยู่ในหมวดหมู่ Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ URANO อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ URANO สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UranoToken

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:45:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UranoToken (URANO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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