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ราคาปัจจุบัน Palm Economy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PALM เท่ากับ 1,187,118 USD ติดตามการอัปเดตราคา PALM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Palm Economy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PALM เท่ากับ 1,187,118 USD ติดตามการอัปเดตราคา PALM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Palm Economy ราคา (PALM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PALM เป็น USD

$0.00010225
$0.00010225$0.00010225
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Palm Economy (PALM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:32:01 (UTC+8)

ราคา Palm Economy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Palm Economy (PALM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PALM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PALM.

Palm Economy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,187,118 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.57B PALM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PALM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00273997 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PALM เคลื่อนไหว +0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.20% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 144.97.

Palm Economy (PALM) ข้อมูลการตลาด

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

$ 144.97
$ 144.97$ 144.97

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

11.57B
11.57B 11.57B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Palm Economy คือ $ 1.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 144.97 อุปทานหมุนเวียนของ PALM คือ 11.57B โดยมีอุปทานรวมที่ 50000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.13M

ประวัติราคา Palm Economy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00273997
$ 0.00273997$ 0.00273997

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+0.30%

-10.20%

-10.20%

ประวัติราคา Palm Economy (PALM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Palm Economy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palm Economy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palm Economy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Palm Economy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.30%
30 วัน$ 0+4.44%
60 วัน$ 0+12.23%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Palm Economy

การคาดการณ์ราคา Palm Economy (PALM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PALM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Palm Economy (PALM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Palm Economy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Palm Economy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PALM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Palm Economy

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Palm Economy (PALM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemCardano EcosystemReal World Assets (RWA)

เกี่ยวกับ Palm Economy

ราคาปัจจุบันของ Palm Economy คือเท่าไร?

Palm Economy ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.30% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

PALM เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 0.30% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก PALM กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Palm Economy มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Cardano Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol อย่างไร?

ในกลุ่ม Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Cardano Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol PALM แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Palm Economy ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿38338105.88479852656000 ส่งผลให้ PALM อยู่ในอันดับที่ #2694 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

PALM มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Palm Economy มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ PALM อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 11570891147.65356 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Palm Economy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:32:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Palm Economy (PALM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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