Pareto Staked USP ราคา (SUSP)
--
+0.02%
+0.12%
+0.12%
ราคาเรียลไทม์ Pareto Staked USP (SUSP) คือ $1.045 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUSP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.045 และราคาสูงสุด $ 1.045 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUSP คือ $ 1.045 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.012
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSP มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pareto Staked USP คือ $ 6.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUSP คือ 6.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 6437376.223617533 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.73M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019433
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0065570615
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0138812575
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.021771746007818
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00019433
|+0.02%
|30 วัน
|$ +0.0065570615
|+0.63%
|60 วัน
|$ +0.0138812575
|+1.33%
|90 วัน
|$ +0.021771746007818
|+2.13%
Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น
