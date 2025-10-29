ราคาปัจจุบัน Pareto Staked USP วันนี้ คือ 1.045 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUSP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Pareto Staked USP วันนี้ คือ 1.045 USD ติดตามการอัปเดตราคา SUSP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SUSP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUSP

ข้อมูลราคา SUSP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SUSP

โทเคโนมิกส์ SUSP

การคาดการณ์ราคา SUSP

Pareto Staked USP ราคา (SUSP)

ราคาปัจจุบัน 1 SUSP เป็น USD

$1.045
$1.045$1.045
0.00%1D
Pareto Staked USP (SUSP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
ต่ำสุด 24h
$ 1.045
$ 1.045$ 1.045
สูงสุด 24h

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

--

+0.02%

+0.12%

+0.12%

ราคาเรียลไทม์ Pareto Staked USP (SUSP) คือ $1.045 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSUSP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.045 และราคาสูงสุด $ 1.045 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SUSP คือ $ 1.045 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.012

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SUSP มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Pareto Staked USP (SUSP) ข้อมูลการตลาด

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

--
----

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

6.44M
6.44M 6.44M

6,437,376.223617533
6,437,376.223617533 6,437,376.223617533

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pareto Staked USP คือ $ 6.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SUSP คือ 6.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 6437376.223617533 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.73M

ประวัติราคา Pareto Staked USP (SUSP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019433
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0065570615
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0138812575
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pareto Staked USP เป็น USD เท่ากับ $ +0.021771746007818

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00019433+0.02%
30 วัน$ +0.0065570615+0.63%
60 วัน$ +0.0138812575+1.33%
90 วัน$ +0.021771746007818+2.13%

อะไรคือ Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Pareto Staked USP (SUSP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Pareto Staked USP (USD)

Pareto Staked USP (SUSP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Pareto Staked USP (SUSP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Pareto Staked USP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Pareto Staked USP ตอนนี้!

SUSP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Pareto Staked USP (SUSP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Pareto Staked USP (SUSP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SUSPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pareto Staked USP (SUSP)

วันนี้ Pareto Staked USP (SUSP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SUSP เป็นUSD คือ 1.045 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SUSP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SUSP เป็น USD คือ $ 1.045 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Pareto Staked USP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SUSP คือ $ 6.73M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SUSP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SUSP คือ 6.44M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SUSP คือเท่าใด?
SUSP ถึงราคา ATH ที่ 1.045 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SUSP คือเท่าไร?
SUSP ถึงราคา ATL ที่ 1.012 USD
ปริมาณการเทรดของ SUSP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SUSP คือ -- USD
ปีนี้ SUSP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SUSP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SUSP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:28:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pareto Staked USP (SUSP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

