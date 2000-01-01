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โทเค็น เกม RPG ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เกม RPG เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002027
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
2
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.086
-0.64%
+2.76%
+3.69%
$ 22.72M
$ 28.61K
3
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.13672
-0.10%
-14.02%
+13.50%
$ 13.87M
$ 2.65M
4
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005397
-0.59%
+5.29%
+1.70%
$ 13.50M
$ 13.00M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07106
+0.33%
+0.73%
-7.01%
$ 7.57M
$ 765.52K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04223697
-0.03%
-0.00%
-4.06%
$ 2.23M
$ 13.31K
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00389
-1.01%
+0.26%
-7.78%
$ 2.07M
$ 9.27M
8
$ 366.48
-0.42%
-0.19%
+1.10%
$ 2.02M
$ 152.49
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00341414
0.00%
+0.02%
+4.59%
$ 1.87M
$ 68.28
10
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00346246
+0.08%
-0.00%
-1.31%
$ 1.10M
$ 168.27K
11
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297363
0.00%
--
0.00%
$ 1.05M
$ 1.07
12
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109713
0.00%
-0.02%
-5.83%
$ 962.38K
$ 1.48K
13
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00285969
+0.54%
+0.02%
-3.97%
$ 855.82K
$ 15.76K
14
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.71E-8
-0.05%
-0.50%
+0.15%
$ 698.06K
--
15
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01141785
+0.07%
-0.00%
-0.64%
$ 664.80K
$ 617.31
16
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100118
0.00%
-0.00%
-0.60%
$ 649.50K
$ 7.87K
17
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553855
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.64K
$ 223.47
18
Warped
Warped
WARPED
$ 6.225E-5
+1.58%
-0.50%
-0.89%
$ 575.10K
--
19
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03473
+2.17%
+4.38%
-8.19%
$ 565.94K
$ 1.86M
20
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196741
+0.02%
+0.00%
-6.24%
$ 551.94K
$ 362.97
21
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00143547
-0.01%
-0.00%
-6.78%
$ 536.36K
$ 1.76K
22
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000769
+1.05%
+4.04%
+9.80%
$ 482.39K
$ 15.15M
23
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00065052
-0.36%
-0.09%
-26.95%
$ 467.09K
$ 45.89K
24
END
END
END
$ 0.00299122
+0.06%
--
-2.97%
$ 389.47K
$ 44.87
25
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03576763
0.00%
+0.04%
+1.44%
$ 357.66K
$ 95.97
26
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034228
0.00%
--
-1.88%
$ 342.28K
$ 1.02
27
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0005638
-0.61%
-0.05%
-7.92%
$ 311.59K
$ 104.18M
28
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.498E-5
-0.09%
-2.00%
-6.18%
$ 304.44K
--
29
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.031E-5
-1.45%
+0.90%
-5.47%
$ 303.85K
--
30
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00060189
+0.01%
-0.00%
-3.74%
$ 275.67K
$ 91.59
31
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00848908
-0.01%
-0.01%
+4.91%
$ 254.39K
$ 509.39
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00079825
0.00%
-0.00%
-1.28%
$ 240.42K
$ 521.06
33
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00398529
0.00%
-0.58%
-58.09%
$ 195.15K
$ 6.16
34
Funtico
Funtico
TICO
$ 8.331E-5
0.00%
-1.90%
-8.92%
$ 177.61K
--
35
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032495
-0.02%
-0.00%
-7.23%
$ 176.54K
$ 96.82
36
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00015316
0.00%
-0.00%
-4.48%
$ 153.16K
$ 154.00
37
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.00798112
0.00%
-0.00%
-0.53%
$ 150.06K
$ 9.18
38
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016214
0.00%
-0.00%
-3.99%
$ 143.81K
$ 178.14
39
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
0.00%
$ 139.66K
$ 731.75
40
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00124416
-0.06%
+0.02%
+4.28%
$ 119.92K
$ 69.14
41
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.05%
$ 110.18K
$ 4.15
42
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014208
0.00%
--
0.00%
$ 106.56K
$ 5.61
43
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00021685
0.00%
-0.02%
-1.36%
$ 106.15K
$ 1.14
44
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.506E-5
0.00%
+0.30%
+0.32%
$ 98.79K
--
45
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00197558
0.00%
--
+1.69%
$ 86.14K
$ 19.51
46
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.286E-5
0.00%
-1.00%
-1.20%
$ 83.15K
--
47
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.075886
0.00%
--
+1.64%
$ 75.89K
$ 1.04
48
GensoKishi Metaverse
GensoKishi Metaverse
MV
$ 0.00018023
0.00%
--
0.00%
$ 70.12K
$ 30.81
49
Gold Fever Native Gold
Gold Fever Native Gold
NGL
$ 0.00096551
0.00%
--
0.00%
$ 68.55K
$ 10.03
50
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.07E-6
0.00%
-1.10%
-17.25%
$ 58.00K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เกม RPG คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เกม RPG เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 68 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $275.44M
โทเค็น เกม RPG ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เกม RPG ที่ติดตามบน MEXC นั้น OIK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 8.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เกม RPG กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 68 เกม RPG ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เกม RPG ยอดนิยม รวมถึง FLOKI, ILV, ACE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เกม RPG คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เกม RPG ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $275.44M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เกม RPG นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง