ราคาปัจจุบัน Legend of Arcadia วันนี้ คือ 0.01183502 USD ติดตามการอัปเดตราคา ARCA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ARCA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Legend of Arcadia โลโก้

Legend of Arcadia ราคา (ARCA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ARCA เป็น USD

$0.01183517
+0.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Legend of Arcadia (ARCA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:20:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Legend of Arcadia (ARCA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01166503
$ 0.01166503
ต่ำสุด 24h
$ 0.0119067
$ 0.0119067
สูงสุด 24h

$ 0.01166503
$ 0.01166503

$ 0.0119067
$ 0.0119067

$ 0.089965
$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858

-0.16%

+0.44%

+0.78%

+0.78%

ราคาเรียลไทม์ Legend of Arcadia (ARCA) คือ $0.01183502 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARCA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01166503 และราคาสูงสุด $ 0.0119067 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARCA คือ $ 0.089965 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0104858

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARCA มีการเปลี่ยนแปลง -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Legend of Arcadia (ARCA) ข้อมูลการตลาด

$ 3.28M
$ 3.28M

--
--

$ 11.84M
$ 11.84M

277.33M
277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Legend of Arcadia คือ $ 3.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ARCA คือ 277.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.84M

ประวัติราคา Legend of Arcadia (ARCA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011680762
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010903095
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.00349406047287433

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.44%
30 วัน$ -0.0011680762-9.86%
60 วัน$ -0.0010903095-9.21%
90 วัน$ -0.00349406047287433-22.79%

อะไรคือ Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Legend of Arcadia (USD)

Legend of Arcadia (ARCA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Legend of Arcadia (ARCA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Legend of Arcadia

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Legend of Arcadia ตอนนี้!

ARCA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Legend of Arcadia (ARCA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Legend of Arcadia (ARCA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ARCAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Legend of Arcadia (ARCA)

วันนี้ Legend of Arcadia (ARCA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ARCA เป็นUSD คือ 0.01183502 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ARCA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ARCA เป็น USD คือ $ 0.01183502 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Legend of Arcadia คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ARCA คือ $ 3.28M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ARCA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ARCA คือ 277.33M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ARCA คือเท่าใด?
ARCA ถึงราคา ATH ที่ 0.089965 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ARCA คือเท่าไร?
ARCA ถึงราคา ATL ที่ 0.0104858 USD
ปริมาณการเทรดของ ARCA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ARCA คือ -- USD
ปีนี้ ARCA จะสูงขึ้นอีกไหม?
ARCA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ARCA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:20:46 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

