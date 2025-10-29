Legend of Arcadia ราคา (ARCA)
-0.16%
+0.44%
+0.78%
+0.78%
ราคาเรียลไทม์ Legend of Arcadia (ARCA) คือ $0.01183502 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดARCA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01166503 และราคาสูงสุด $ 0.0119067 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ARCA คือ $ 0.089965 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0104858
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ARCA มีการเปลี่ยนแปลง -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.78% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Legend of Arcadia คือ $ 3.28M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ARCA คือ 277.33M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.84M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011680762
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010903095
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Legend of Arcadia เป็น USD เท่ากับ $ -0.00349406047287433
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.44%
|30 วัน
|$ -0.0011680762
|-9.86%
|60 วัน
|$ -0.0010903095
|-9.21%
|90 วัน
|$ -0.00349406047287433
|-22.79%
Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.
The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.
Legend of Arcadia (ARCA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Legend of Arcadia (ARCA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Legend of Arcadia
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Legend of Arcadia ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Legend of Arcadia (ARCA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ARCAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
