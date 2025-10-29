ราคาปัจจุบัน Cryowar วันนี้ คือ 0.0013972 USD ติดตามการอัปเดตราคา CWAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CWAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cryowar วันนี้ คือ 0.0013972 USD ติดตามการอัปเดตราคา CWAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CWAR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CWAR

ข้อมูลราคา CWAR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CWAR

โทเคโนมิกส์ CWAR

การคาดการณ์ราคา CWAR

Cryowar โลโก้

Cryowar ราคา (CWAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CWAR เป็น USD

$0.00139787
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cryowar (CWAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cryowar (CWAR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00135933
ต่ำสุด 24h
$ 0.00148984
สูงสุด 24h

$ 0.00135933
$ 0.00148984
$ 6.29
$ 0.00066523
-0.16%

+0.25%

+2.57%

+2.57%

ราคาเรียลไทม์ Cryowar (CWAR) คือ $0.0013972 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCWAR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00135933 และราคาสูงสุด $ 0.00148984 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CWAR คือ $ 6.29 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00066523

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CWAR มีการเปลี่ยนแปลง -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cryowar (CWAR) ข้อมูลการตลาด

$ 421.42K
--
$ 1.40M
301.36M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cryowar คือ $ 421.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CWAR คือ 301.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.40M

ประวัติราคา Cryowar (CWAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cryowar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cryowar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004764678
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cryowar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007471422
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cryowar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0004723713551769793

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.25%
30 วัน$ -0.0004764678-34.10%
60 วัน$ +0.0007471422+53.47%
90 วัน$ +0.0004723713551769793+51.08%

อะไรคือ Cryowar (CWAR)

Cryowar is a Solana based, NFT, PvPvP, fast-paced gaming arena meta-verse which is built on the Unreal Engine. PvPvP game built on both mobile and PC (rapidly growing economies). It introduced the best practices of the blockchain world of DAO voting, NFTs, and decentralized finance and Play-To-Earn. Cryowar has been in development for three years. Play-to-Earn, Deflationary Mechanisms, High-Octane Gameplay, Solana and DAO Governance are just some of the functionalities we will start with but our long term vision it to expand further and make Cryowar the Champions League of Crypto where players using different blockchain network and NFTs to fight together.

การคาดการณ์ราคา Cryowar (USD)

Cryowar (CWAR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cryowar (CWAR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cryowar

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cryowar ตอนนี้!

CWAR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cryowar (CWAR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cryowar (CWAR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CWARโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cryowar (CWAR)

วันนี้ Cryowar (CWAR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CWAR เป็นUSD คือ 0.0013972 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CWAR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CWAR เป็น USD คือ $ 0.0013972 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cryowar คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CWAR คือ $ 421.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CWAR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CWAR คือ 301.36M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CWAR คือเท่าใด?
CWAR ถึงราคา ATH ที่ 6.29 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CWAR คือเท่าไร?
CWAR ถึงราคา ATL ที่ 0.00066523 USD
ปริมาณการเทรดของ CWAR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CWAR คือ -- USD
ปีนี้ CWAR จะสูงขึ้นอีกไหม?
CWAR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CWAR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:37:39 (UTC+8)

