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ราคาปัจจุบัน Imaginary Ones วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BUBBLE เท่ากับ 302,856 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUBBLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Imaginary Ones วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BUBBLE เท่ากับ 302,856 USD ติดตามการอัปเดตราคา BUBBLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Imaginary Ones ราคา (BUBBLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BUBBLE เป็น USD

$0.00007462
$0.00007462$0.00007462
-1.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Imaginary Ones (BUBBLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:04:29 (UTC+8)

ราคา Imaginary Ones วันนี้

ราคาปัจจุบัน Imaginary Ones (BUBBLE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BUBBLE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BUBBLE.

Imaginary Ones มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 302,856 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.39B BUBBLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BUBBLE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0164419 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BUBBLE เคลื่อนไหว -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Imaginary Ones (BUBBLE) ข้อมูลการตลาด

$ 302.86K
$ 302.86K$ 302.86K

--
----

$ 745.86K
$ 745.86K$ 745.86K

1.39B
1.39B 1.39B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Imaginary Ones คือ $ 302.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BUBBLE คือ 1.39B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 745.86K

ประวัติราคา Imaginary Ones USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0164419
$ 0.0164419$ 0.0164419

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-1.80%

-9.16%

-9.16%

ประวัติราคา Imaginary Ones (BUBBLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Imaginary Ones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imaginary Ones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imaginary Ones เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imaginary Ones เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.80%
30 วัน$ 0-17.58%
60 วัน$ 0-19.01%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Imaginary Ones

การคาดการณ์ราคา Imaginary Ones (BUBBLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BUBBLE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Imaginary Ones (BUBBLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Imaginary Ones อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Imaginary Ones จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BUBBLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Imaginary Ones

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Imaginary Ones (BUBBLE) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arcade GamesEthereum EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ Imaginary Ones

ราคาปัจจุบันของ Imaginary Ones คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Imaginary Ones มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ BUBBLE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 1394525047.6215224 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Imaginary Ones คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿9780571.87766631840000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5713 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

BUBBLE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Imaginary Ones เข้ากับหมวดหมู่ Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,RPG,Gaming Platform,Arcade Games อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Gaming (GameFi),NFT,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,RPG,Gaming Platform,Arcade Games BUBBLE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Imaginary Ones

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:04:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Imaginary Ones (BUBBLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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