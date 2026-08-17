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ราคาปัจจุบัน Gold Fever Native Gold วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NGL เท่ากับ 68,545 USD ติดตามการอัปเดตราคา NGL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gold Fever Native Gold วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด NGL เท่ากับ 68,545 USD ติดตามการอัปเดตราคา NGL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Gold Fever Native Gold ราคา (NGL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NGL เป็น USD

$0.00096551
$0.00096551$0.00096551
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Gold Fever Native Gold (NGL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:15 (UTC+8)

ราคา Gold Fever Native Gold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gold Fever Native Gold (NGL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NGL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ NGL.

Gold Fever Native Gold มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 68,545 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 40.99M NGL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NGL เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.96 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NGL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 10.03.

Gold Fever Native Gold (NGL) ข้อมูลการตลาด

$ 68.55K
$ 68.55K$ 68.55K

$ 10.03
$ 10.03$ 10.03

$ 193.10K
$ 193.10K$ 193.10K

40.99M
40.99M 40.99M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gold Fever Native Gold คือ $ 68.55K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 10.03 อุปทานหมุนเวียนของ NGL คือ 40.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 193.10K

ประวัติราคา Gold Fever Native Gold USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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$ 9.96
$ 9.96$ 9.96

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ประวัติราคา Gold Fever Native Gold (NGL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gold Fever Native Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold Fever Native Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold Fever Native Gold เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gold Fever Native Gold เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 00.00%
60 วัน$ 0+4.19%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Gold Fever Native Gold

การคาดการณ์ราคา Gold Fever Native Gold (NGL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NGL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gold Fever Native Gold (NGL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gold Fever Native Gold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gold Fever Native Gold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NGL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gold Fever Native Gold

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Gold Fever Native Gold (NGL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

เกี่ยวกับ Gold Fever Native Gold

เครือข่ายบล็อกเชนใดที่ Gold Fever Native Gold ใช้งาน?

Gold Fever Native Gold ดำเนินงานบนเครือข่าย -- ซึ่งกำหนดวิธีการประมวลผลธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความปลอดภัยโดยรวม เครือข่ายนี้ยังเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้กับกระเป๋าเงิน แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApp) และมาตรฐานสัญญาอัจฉริยะอีกด้วย

ราคาปัจจุบันของ NGL เป็นเท่าไร?

โทเคนนี้มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% การอัปเดตราคาจะถูกรวบรวมจากตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำทั่วโลกแบบเรียลไทม์

Gold Fever Native Gold อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Gold Fever Native Gold จัดอยู่ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,RPG การจัดประเภทนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบ NGL กับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในภาคเดียวกัน เช่น โทเคน DeFi, มีม, Layer-1, Layer-2 หรือ AI

มูลค่าตามราคาตลาดของ Gold Fever Native Gold เป็นเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันอยู่ที่ ฿2213823.40992150830000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7400 มูลค่าตามราคาตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึงขนาด การยอมรับ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ขณะนี้มีการหมุนเวียนของ NGL จำนวนเท่าไร?

มีโทเคน 40994077.750126 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ปริมาณนี้ส่งผลโดยตรงต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การค้นพบราคา และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อ

การซื้อขายของ Gold Fever Native Gold ในวันนี้มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหน?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา NGL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือการตอบสนองต่อข่าวสารล่าสุด

ราคาระหว่างวันนี้เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดเป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Gold Fever Native Gold เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความผันผวนระยะสั้นและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gold Fever Native Gold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:25:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gold Fever Native Gold (NGL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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