ราคาปัจจุบัน Moonsama วันนี้ คือ 0.00386088 USD ติดตามการอัปเดตราคา SAMA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SAMA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAMA

ข้อมูลราคา SAMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SAMA

โทเคโนมิกส์ SAMA

การคาดการณ์ราคา SAMA

Moonsama โลโก้

Moonsama ราคา (SAMA)

ราคาปัจจุบัน 1 SAMA เป็น USD

$0.00386088
$0.00386088
-1.80%1D
Moonsama (SAMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Moonsama (SAMA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00328559
$ 0.00328559
ต่ำสุด 24h
$ 0.00393735
$ 0.00393735
สูงสุด 24h

$ 0.00328559
$ 0.00328559

$ 0.00393735
$ 0.00393735

$ 0.072871
$ 0.072871

$ 0.00182697
$ 0.00182697

+0.11%

-1.86%

-1.43%

-1.43%

ราคาเรียลไทม์ Moonsama (SAMA) คือ $0.00386088 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSAMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00328559 และราคาสูงสุด $ 0.00393735 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SAMA คือ $ 0.072871 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00182697

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SAMA มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Moonsama (SAMA) ข้อมูลการตลาด

$ 2.88M
$ 2.88M

--
--

$ 3.86M
$ 3.86M

745.50M
745.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moonsama คือ $ 2.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SAMA คือ 745.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.86M

ประวัติราคา Moonsama (SAMA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007536445
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001003998
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013971211712809367

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.86%
30 วัน$ -0.0007536445-19.52%
60 วัน$ -0.0001003998-2.60%
90 วัน$ +0.0013971211712809367+56.71%

อะไรคือ Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Moonsama (USD)

Moonsama (SAMA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Moonsama (SAMA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Moonsama

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Moonsama ตอนนี้!

SAMA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Moonsama (SAMA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Moonsama (SAMA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SAMAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moonsama (SAMA)

วันนี้ Moonsama (SAMA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SAMA เป็นUSD คือ 0.00386088 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SAMA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SAMA เป็น USD คือ $ 0.00386088 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Moonsama คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SAMA คือ $ 2.88M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SAMA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SAMA คือ 745.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SAMA คือเท่าใด?
SAMA ถึงราคา ATH ที่ 0.072871 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SAMA คือเท่าไร?
SAMA ถึงราคา ATL ที่ 0.00182697 USD
ปริมาณการเทรดของ SAMA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SAMA คือ -- USD
ปีนี้ SAMA จะสูงขึ้นอีกไหม?
SAMA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SAMA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:26:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moonsama (SAMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

