Moonsama ราคา (SAMA)
+0.11%
-1.86%
-1.43%
-1.43%
ราคาเรียลไทม์ Moonsama (SAMA) คือ $0.00386088 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSAMA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00328559 และราคาสูงสุด $ 0.00393735 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SAMA คือ $ 0.072871 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00182697
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SAMA มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moonsama คือ $ 2.88M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SAMA คือ 745.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.86M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007536445
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001003998
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonsama เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013971211712809367
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-1.86%
|30 วัน
|$ -0.0007536445
|-19.52%
|60 วัน
|$ -0.0001003998
|-2.60%
|90 วัน
|$ +0.0013971211712809367
|+56.71%
Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.
Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.
