ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ END

ข้อมูลราคา END

เอกสารไวท์เปเปอร์ END

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ END

โทเคโนมิกส์ END

การคาดการณ์ราคา END

END โลโก้

END ราคา (END)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 END เป็น USD

$0.00818489
-2.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
END (END) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:57:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา END (END) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00815263
ต่ำสุด 24h
$ 0.00844552
สูงสุด 24h

$ 0.00815263
$ 0.00844552
$ 0.087624
$ 0.00383942
--

-2.53%

-2.88%

-2.88%

ราคาเรียลไทม์ END (END) คือ $0.00818489 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEND ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00815263 และราคาสูงสุด $ 0.00844552 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ END คือ $ 0.087624 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00383942

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น END มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.88% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

END (END) ข้อมูลการตลาด

$ 988.84K
--
$ 4.09M
120.81M
500,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ END คือ $ 988.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ END คือ 120.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.09M

ประวัติราคา END (END) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา END เป็น USD เท่ากับ $ -0.000212737559743676
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา END เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010968112
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา END เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031468847
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา END เป็น USD เท่ากับ $ -0.005762721670345098

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000212737559743676-2.53%
30 วัน$ -0.0010968112-13.40%
60 วัน$ -0.0031468847-38.44%
90 วัน$ -0.005762721670345098-41.31%

อะไรคือ END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา END (USD)

END (END) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ END (END) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ END

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา END ตอนนี้!

END เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ END (END)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ END (END) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ENDโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ END (END)

วันนี้ END (END) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน END เป็นUSD คือ 0.00818489 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน END เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ END เป็น USD คือ $ 0.00818489 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ END คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ END คือ $ 988.84K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ END คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ END คือ 120.81M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ END คือเท่าใด?
END ถึงราคา ATH ที่ 0.087624 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ END คือเท่าไร?
END ถึงราคา ATL ที่ 0.00383942 USD
ปริมาณการเทรดของ END คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ END คือ -- USD
ปีนี้ END จะสูงขึ้นอีกไหม?
END อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา END เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

